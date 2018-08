Jodler datet Vegetarierin – bei ihrer Bestellung verliert er die Lust auf mehr

Rentner hauen aus Altersheim ab, um ans «Wacken Open Air» zu gehen

Im Altersheim war es ihnen offenbar zu langweilig. Deshalb machten sich zwei ältere Herren in der Nacht auf Sonntag auf den Weg, in das nahe gelegene Wacken (Deutschland). Dort war das alljährlich stattfindende Metall-Festival «Wacken Open Air» in vollem Gange.

Gegen drei Uhr am Morgen trafen die beiden Rentner dann ausserhalb des Festivalgeländes auf die Polizei. «Sie hatten an dem Metal-Festival offenbar Gefallen gefunden», wie Polizeisprecherin Merle Neufeld im Gespräch mit NDR …