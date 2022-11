Cristiano Ronaldo wird das Tor gegen Uruguay verweigert. Bild: IMAGO/AFLOSPORT

Haarspitzen und Piers Morgan – Ronaldo wird wegen Torjubel getrollt

Gejubelt hat er, als hätte er den Ball eigenhändig aus 35 Metern in die Maschen gezimmert. Doch war Cristiano Ronaldo an der Flanke von Bruno Fernandes, die am Ende ins Tor fiel, noch dran? Wenn der portugiesische Superstar den Ball tatsächlich noch berührte, dann wohl nur mit den Haarspitzen.

Das Tor, das am Ende Bruno Fernandes zugeschrieben wurde. Video: SRF

Die FIFA schrieb das Tor zuerst «CR7» zu, machte in der Folge aber Bruno Fernandes zum offiziellen Torschützen. Doch dieser sagte: «Ich habe gejubelt, als wäre es Cristianos Tor. Es schien mir, als hätte er den Ball noch berührt. Mein Ziel war es, eine Flanke zu ihm zu bringen.»

Das Tor hätte für Ronaldo eine grosse Bedeutung gehabt, wäre er doch mit seinem neunten WM-Tor in dieser Sparte mit Portugal-Legende Eusébio gleichgezogen. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie er den Schiedsrichtern nach dem Schlusspfiff noch einmal mitteilte, dass er mit dem Kopf am Ball war und das 1:0 der Portugiesen deshalb ihm zugeschrieben werden müsste.

Und genau für diese Aktion erntet CR7 nun einigen Spott. Wie ein Moderator von Fox Sports berichtet, soll Ronaldo sich noch aus der Garderobe bei Piers Morgan gemeldet haben, mit der Nachricht: «Ich habe den Ball berührt.» Piers Morgan hat vor der WM das viel beachtete Interview mit dem Portugiesen gemacht, das zu dessen Vertragsauflösung bei Manchester United führte.

Das machte in den sozialen Medien genauso die Runde, wie andere Memes zur Szene.

(abu)