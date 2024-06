Damit du nichts verpasst: Der gesamte Spielplan zur Fussball-EM in Deutschland

«Wie süss. Währenddessen in Schottland.»

«Weg, um zu kacken, zurück in 5 Minuten.»

«Ich habe einem brennenden Terroristen so hart in die Eier getreten, dass ich mir eine Sehne im Fuss gerissen habe.»

«Grossbritanniens ‹einsamstes Schaf› war über zwei Jahre am Fusse einer Klippe gestrandet.»

Natürlich hat sich nicht nur unser Nationaltrainer Murat Yakin genauer mit Schottland, unserem Gegner an der EM, befasst, sondern auch wir. Jedoch mit dem Unterschied, dass wir uns weniger auf die sportlichen Ambitionen fokussiert haben, als auf das, was wir an lustigen Bildern über die Nordländer finden.

Funny Pics from Scotland – so tickt unser Gegner an der EM

