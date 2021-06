7 Dinge, auf die du dich «freuen» kannst, wenn die Normalität zurückkehrt

Spass

Das Wetter wird wärmer, die Impfkampagne kommt ganz okay voran und das Gefühl einer potenziellen Post-Covid-Normalität schleicht sich ein. Mal angenommen, dass dem so ist, dürfen wir uns auf folgende Dinge schon bald wieder «freuen».

Zum einen wäre es vermessen, bereits jetzt mit einer nachhaltigen Normalität zu liebäugeln. Dafür ist die epidemiologische Lage schlicht zu instabil, zu wenig antizipierbar. Zum anderen lässt sich aber auch feststellen, dass die Impferei, die damit verknüpften Lockerungen und das (teils) schöne Wetter durchaus Optimismus in der breiteren Gesellschaft schürt.

Ob sich unsere Welt im Laufe dieses oder des nächsten Jahres oder in sonst einem Jahr weitgehend normalisiert, bleibt schwer abzuschätzen, die Hoffnung, dass dem so geschieht, ist jedoch spürbar. Blicken wir daher darauf, was uns zurück in der Normalität so erwartet ...

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Der beidseitig unangenehme Après-WC-Handschlag mit deinen Vorgesetzten.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Gruppenkuscheln mit Fremdfleisch im öffentlichen Verkehr.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Freundesfreund-Wettkampf-Schweigen in Abwesenheit des eigentlichen Freundes.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: In zu grossen Gruppen zu unlustige Videos der Reihe nach schauen müssen.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Trottoir-Erniedrigungslauf zur Sichtbarmachung latenter Hierarchien.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Öffentliches Worst-Case-Storytelling mit Zusatz-Peinlichkeit.

Bild: watson / Shutterstock

Bald wieder am Laufmeter verfügbar: Offizielle Diskreditierung deines eigentlich fantastischen Musikgeschmacks.

Und auf was freust du dich so?

