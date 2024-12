Am Mittwoch kommt der Schnee wieder ins Flachland – auch am Wochenende wird's weiss

13 Fun Facts zu 35 Jahre Wallace & Gromit

Wallace & Gromit sind 35 Jahre nach ihrem Debüt mehr denn je die Unterhaltung, die wir nun nötig haben.

Am 4. November 1989 wurde «A Grand Day Out», der allererste Wallace-&-Gromit-Kurzfilm, uraufgeführt. Demnächst, geschlagene 35 Jahre später, startet der inzwischen sechste (!) Wallace-&-Gromit-Streifen: Am 25. Dezember 2024 wird «Vengeance Most Fowl» in Grossbritannien auf BBC One und BBC iPlayer ausgestrahlt und ist ab dem 3. Januar 2025 international auf Netflix verfügbar.