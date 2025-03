Dies 19 Kunstwerke sind im wahrsten Sinne des Wortes zum Anbeissen

Diese 19 Kunstwerke sind im wahrsten Sinne des Wortes zum Anbeissen

Mit Essen spielt man nicht, das wissen wir alle. Aber die Brote in dieser Story haben nichts mit Spielen zu tun, es sind wahre Kunstwerke. Also wirklich. Kunstwerke, die so gut sind, dass sie fast zu schade zum Essen sind.

Und das Beste daran, einige davon kannst du sogar selber zu Hause nachmachen. Das Ergebnis darfst du dann gerne in die Kommentarspalte posten.

«Das Mädchen mit dem Perlenohrring» von Jan Vermeer

«Der Kuss» von Gustav Klimt

«Die Erschaffung Adams» von Michelangelo

«Die Beständigkeit der Erinnerung» von Salvador Dalí

«Die Geburt der Venus» von Sandro Botticelli

«Das schwarze Quadrat» von Kasimir Malewitsch

«Die Meerjungfrau» von John William Waterhouse

«Porträt der Mutter» von Albrecht Dürer

«Zeichen in Gelb» von Paul Klee

«Untitled» von Mark Rothko

«Die grosse Welle vor Kanagawa» von Katsushika Hokusai

«Selbstbildnis mit Pelzmütze und verbundenem Ohr» von Vincent van Gogh

«The Morning After» von Fernando Botero

Selbstbildnis von Vincent van Gogh

«Komposition mit Rot, Blau und Gelb» von Piet Mondriaan

Selbstbildnis von Frida Kahlo

«Mona Lisa» von Leonardo da Vinci

«Vitruvianischer Mensch» von Leonardo da Vinci

«Sternennacht» von Vincent van Gogh

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass bei diesen Kunstwerken kein Essen ernsthaft verschwendet wurde.



Und falls du es «nachgekocht» hast, poste es in die Kommentarspalte!

