Gym-Bro-Putin oder sexy Pilze – das sind die schrägsten Wandkalender 2025

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

In diesem Sinne:

... oder einen «Nonnen, die Spass haben»-Kalender , um ein kleines bisschen mehr Freude in unseren Tag zu bringen.

... oder den «Hunde beim Kacken an wunderschönen Orten» -Kalender.

Weiterhin nicht deinen passenden Wandkalender gefunden? Okay, unter den folgenden wirst du garantiert fündig. Garantiert. 😉

Und die Einnahmen gehen erst noch an eine wohltätige Stiftung – wie bei nicht wenigen Kalendern übrigens, die gerne mal mit Nacktheit werben. Typisch wären etwa Sportteams, die Nacktkalender herausgeben, um Geld für einen wohltätigen Zweck zu sammeln. Das Ruderteam von Warwick University macht dies seit Jahrzehnten vor. Inzwischen gibt's die Ruder-Jungs unter dem Namen « Bare Foot Man » als Wandkalender:

Zu erwähnen an dieser Stelle wäre wohl auch der immerwährende Schweizer Bauernkalender mit seinen halbnackten Landjungs und -mädchen, doch den können wir für ein Mal getrost überspringen, da heuer wieder die unangefochtene Nummer Eins dieses Genres am Start ist. Die Rede ist natürlich von «100% Pure Irish Beef», dem irischen Bauernkalender :

Was immer gut läuft ist die Variante «sexy Menschen mit süssen Tieren» :

So, etwa, sieht der Oktober aus:

Hmm, egal. Das, hingegen, ist klar, was es ist:

Okay, sorry, nein: Es existiert kein Kirschlorbeer-Kalender. Und glaubt uns, wir haben gesucht. Aber dieses Gemälde hier aus dem 19. Jahrhundert auf dem Cover des «Botanicals 2025 Calendar» ... ist das nicht etwa doch Kirschlorbeer?

Leute, ihr sucht bestimmt noch einen Wandkalender fürs neue Jahr, oder? Wir hätten da was.

Das Jahr 2024 ist so gut wie vorbei und mit ihm viele Geschichten, Emotionen und gesammelte Erfahrungen – jeweils gute wie auch schlechte. Aber so sehr wollen wir gar nicht ins Detail gehen, wir wollten von der Redaktion lediglich wissen, wie die watsons das Jahr 2024 in einem GIF zusammenfassen würden.