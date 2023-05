Kommt, wir spielen ein lustiges Spiel! Welche 11 Songs sind hier gesucht?

Hallo, Freunde der auditiven Bespassung! Heute wagen wir uns einmal mehr in die musikalischen Gefilde des grossartigen Internets. Zurzeit (wahrscheinlich schon viel länger, ehrlich gesagt) geistert dieses kryptische Kunstwerk durchs Netz.

Dahinter versteckt sich ein Song. Weisst du auch, welcher? Na klar, ist doch logisch, dass es ... ähm ... dingsda ... wie ging der nochmal? Ah ja, safe, Brudi, das ist «Butterfly» von Crazy Town – «Come, mylady, come, come, mylady; you're my butterfly, sugar baby».

Waaas, das hast du nicht gewusst? Keine Angst, hier hast du 11 weitere visuelle Audiorätsel, an denen du dein musikalisches Wissen testen kannst:

Achtung, jetzt wird's knifflig: