Zeit mit der Familie: Wie du es dir vorstellst und wie es wirklich ist



«Family time is quality time» – lassen uns diverse Posts auf Social Media oder Tattoos wissen. Natürlich ist Familie schön und gut, doch so idyllisch, wie wir es uns ausmalen, ist es in der Realität nur höchst selten.

Manchmal überkommt einen das Gefühl, dass andere Menschen irgendwie ein einfacheres Leben führen. Insbesondere dann, wenn man ihren nacherzählten Geschichten lauscht oder ihrem Treiben auf den Sozialen Medien folgt. Gerade junge Familien geben da ein von Harmonie und Ruhe durchtränktes Bild ab – während der Otto Normalverbraucher zuhause vor sich hin «struggelt».

Auch wenn man weiss, dass das Leben der anderen in der Realität vermutlich ein wenig anders aussieht, so schüren die blitzblank polierten Bilder gegen aussen natürlich dennoch gewisse Erwartungen, die dann von der Realität genüsslich zertrümmert werden können. Es folgt eine Stilstudie dieser Divergenz in acht Punkten.

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

In deiner Vorstellung:

Bild: watson / Shutterstock

In der Realität:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: shutterstock

