Es ist endlich wieder Grillsaison. bild: shutterstock

Weil es doch irgendwie immer gleich abläuft: Das Bullshitbingo für den nächsten Grillabend

Sergio Minnig Folgen

Wie kann man einen herrlichen Sommertag am See oder in der Badi besser abschliessen als mit einem gediegenen Grillabend? Ein paar gute Freunde, stimmungsvolle Musik, leckeres Essen und einen kräftigen Schluck eines eiskalten Bieres – herrlich!

Wären da nicht … genau, die immer gleichen Floskeln. Eigentlich ganz egal in welchem Rahmen der Grillabend stattfindet, es ist immer jemand da, der eine nach dem anderen raushaut.

Damit dir das nicht den Abend versaut, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, damit umzugehen: Mach ein Spiel daraus. Viel Spass beim Bullshitbingo für den nächsten Grillabend!

Keine Angst, lieber Mobile-User. Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es auch bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um heranzuzoomen.

Bild: watson/shutterstock

Oben links

Bild: watson/shutterstock

Passend zum «Gemüsegegner» hat Baroni auch schon mal ein Bullshitbingo gemacht:

Oben rechts

Bild: watson/shutterstock

... diese eine Person, die 40 Grill-Gadgets im Wert von knapp CHF 200.- hat, um eine CHF 4.50.- Pouletbrust zu grillen.

Unten links

Bild: watson/shutterstock

Wie grillt es sich deiner Meinung nach am besten? Mit Kohle Mit Gas

(Der Elektrogrill wurde bewusst nicht erwähnt, da das dann wirklich fast gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Grillieren zu tun hat.)

Unten rechts