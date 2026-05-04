Go, Timmy! Fan-Artikel zum Buckelwal, die wir dringend brauchen
Bei dieser grottigen Weltlage hat der gestrandete Buckelwal etwas in uns ausgelöst. So etwas wie Hoffnung. Der Glaube, dass zumindest irgendwo auf der Welt alles gut kommt. Dass Timmy nach der Lastkran-Rettung fröhlich und gesund von dannen schwimmt, und wir sagen können: Hach, die Welt ist doch ein schöner Ort!
Keine Frage; dieser Wal hat die besten Chancen, um zum Jahres-Liebling zu avancieren.
Wir sehen es schon vor uns ...
Die Rettungsaktion rund um das Tier war ein Auf und Ab, eine Achterbahn der Gefühle. Und nun hoffen wir weiter: Wird Timmy überleben und glücklich bis an sein Lebensende sein?
Wir fänen für den Buckelwal im Freiheit. Drum: Her mit den Timmy-Fan-Artikeln! Wir hätten da sogar schon ein paar Ideen für massig Wal-Merchandise .
Ein süsses Such-Bilderbuch: «Wo ist WAL-ter?»
Oder für die Erwachsenen: ein ...
WALaisanne Bier
Lieber alkoholfrei? Bitte gern:
Navi 4 Whale – das meer-bessere Navigationsgerät
Oder ganz einfach ...