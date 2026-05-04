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Go, Timmy! Fan-Artikel zum Buckelwal, die wir dringend brauchen

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Go, Timmy! Fan-Artikel zum Buckelwal, die wir dringend brauchen

04.05.2026, 09:1304.05.2026, 09:13
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Bei dieser grottigen Weltlage hat der gestrandete Buckelwal etwas in uns ausgelöst. So etwas wie Hoffnung. Der Glaube, dass zumindest irgendwo auf der Welt alles gut kommt. Dass Timmy nach der Lastkran-Rettung fröhlich und gesund von dannen schwimmt, und wir sagen können: Hach, die Welt ist doch ein schöner Ort!

Keine Frage; dieser Wal hat die besten Chancen, um zum Jahres-Liebling zu avancieren.

Wir sehen es schon vor uns ...

Timmy
«Person».Bild: watson

Die Rettungsaktion rund um das Tier war ein Auf und Ab, eine Achterbahn der Gefühle. Und nun hoffen wir weiter: Wird Timmy überleben und glücklich bis an sein Lebensende sein?

Wir fänen für den Buckelwal im Freiheit. Drum: Her mit den Timmy-Fan-Artikeln! Wir hätten da sogar schon ein paar Ideen für massig Wal-Merchandise .

Ein süsses Such-Bilderbuch: «Wo ist WAL-ter?»

Wo ist Wal-ter?
bild: watson

Oder für die Erwachsenen: ein ...

WALaisanne Bier

Timmy Merch: WALaisanne Bier
Bild: watson/Kigooglegemini

Lieber alkoholfrei? Bitte gern:

Walser Wasser für Timmy
Bild: watson/KIGemini

Navi 4 Whale – das meer-bessere Navigationsgerät

Buckelwal Fanartikel: Timmy Merchandise, das Navigationsgerät
Bild: watson/KI/Affinity

Oder ganz einfach ...

Wie wäre es mit einem Kochbuch?

Fan-Artikel für Buckelwal Timmy: Kochbuch
Bild: watson/KI/Affinity

Oder hier: Viele schöne Wal-Plakate

Walplakate: Fan-Artikel für Timmy
Bild: watson/shutterstock
Habt ihr auch Ideen? Machen wir zusammen schönes Wal-Merch!

Mehr zu Buckelwal Timmy:

Buckelwal «Timmy» im Meer – Zustand und Verbleib vollkommen unklar
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quelle: creative commons/ imago images
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