Klischees über Araber – unsere Libanesin nimmt Stellung



Video: watson/Aya Baalbaki

So ticken Araber wirklich – unsere Libanesin klärt auf

Araber klingen aggressiv und unterdrücken ihre Frauen. Meine watson-Mitarbeitenden haben mich auf Wunsch mit den gängigsten Klischees konfrontiert.

Am 8. Juli, um 09.32 Uhr ging folgendes Mail an meine Mitarbeitenden raus:



«Ich als Vollblut-Libanesin möchte von dir wissen: Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an an Araber*innen denkst? Jede Aussage ist erlaubt :-) Ich danke dir. LG Aya»

Es hagelte daraufhin nur so Nachrichten. Irgendwie nett von meinen Mitarbeitenden. Aber irgendwie auch ein Beweis dafür, dass meine Herkunft von negativen Vorurteilen geplagt ist. Auf alle Klischees konnte ich nicht eingehen, also beschränkte ich mich auf die meist genannten:

Araber sind die besten Verkäufer

Araber klingen so aggressiv

Araber sind Terroristen

Araber unterdrücken ihre Frauen

Araber fahren teuere BMWs, wohnen aber in günstigen Mietwohnungen

Araber geben immer den USA oder Israel die Schuld.

Dann lass mich mal darauf Replik nehmen, Habibi:

Video: watson/Aya Baalbaki

