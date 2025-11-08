Video: watson

Wein doch

«Würde am liebsten in den Wald ziehen und nie mehr von KI hören»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Social-Media-Managerin und Grafikerin Nina über generative KI.

Nina Stiefel Folge mir Hanna Dedial Folge mir

Generative KI ist Grafikerin Nina ein Dorn im Auge. Und zwar so ein richtiger, statischer, nicht so ein schwammig KI-generierter, der sich zum Eispickel morpht und dann in ein Frettchen verwandelt, das die Macarena tanzt. Oder so.

Warum generative KI «die Armen immer ärmer macht», erklärt uns Nina in ihrem Vodka-Redbull-Rausch (Geschmacksrichtung: Erdbeer-Aprikose).

Video: watson

Wie stehst du zu generativer KI? Lustig oder (gefährlicher) Müll? Ab damit in die Kommentare!

