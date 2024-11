Einfach ein paar der besten Tweets der Woche

Bist du auch so schlecht im Englisch wie der Schweizer Durchschnitt?

Das Englisch-Niveau ist in der Schweiz weiterhin rückläufig. Im weltweiten Ranking liegen wir nur noch auf Rang 31. Wie schlägst du dich? Finde es hier heraus!

Education First (EF) stuft mit dem EF English Proficiency Index (EF EPI) jährlich die Englischkenntnisse von über 2,1 Millionen Menschen in 116 Ländern, in denen Englisch nicht die Muttersprache ist, ein. Die Schweizer Bevölkerung hat auf der Skala zwar mit einem «gut» abgeschnitten, wir belegen im internationalen Ranking jedoch gerade mal Platz 31. Somit sind zum vierten Mal in Folge unsere Englischkenntnisse schlechter als im Vorjahr.