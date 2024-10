Noè Ponti schreibt Schweizer Schwimm-Geschichte. Bild: keystone

Noè Ponti phänomenal: Schweizer stellt Schwimm-Weltrekord auf

Noè Ponti stellt im Becken von Shanghai einen weiteren Rekord auf. Über 50 m Delfin schwimmt der Tessiner in 21,67 Sekunden Weltrekord.

Mehr «Sport»

Im letzten Dezember hatte Ponti die globale Bestmarke noch um vier Hundertstel verpasst. Diesmal senkt er sie um eine Zehntelsekunde. Nach dem Europarekord und zwei Schweizer Rekorden gelingt dem 23-Jährigen am Weltcup in China also nun etwas, das er in seiner Karriere noch nie geschafft hatte.

Um 13.02 Uhr Schweizer Zeit wird er den Finallauf als Topfavorit in Angriff nehmen. (con/ram/sda)