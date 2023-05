Mark Selby feiert sich und sein 147er-Frame. Bild: keystone

Selby gelingt das erste Maximum Break in einem WM-Final – aber er liegt zurück

Hochspannung an der Snooker-WM. Im Crucible Theater in Sheffield gelang Mark Selby im Final Historisches. Bevor die Entscheidung fällt, liegt er gegen den Aussenseiter Luca Brecel dennoch knapp im Hintertreffen.

Der letzte Tag der Snooker-WM verspricht noch einmal ein Spektakel. Der Belgier Luca Brecel führt vor den zwei letzten Sessions des WM-Finals mit 9:8 gegen Mark Selby. Weltmeister wird derjenige Spieler, der zuerst 18 Frames für sich entscheidet.

Sensationsmann Brecel, der im Viertelfinal mit Ronnie O'Sullivan die Nummer 1 des Turniers ausgeschaltet hatte, war zunächst der bessere Spieler. Die erste Session des WM-Finals beendete er mit einer 6:2-Führung.

Doch dann schlug Selby, der «Jester from Leicester», zurück. Und im 16. Frame schrieb der vierfache Weltmeister sogar Snooker-Geschichte. Als erstem Spieler überhaupt gelang ihm in einem WM-Final ein Maximum Break von 147 Punkten.

Auch der letzte Frame des Sonntags ging an Selby. Und so liegt der 39-jährige Engländer mit 8:9 im Rückstand – was für den Montag alles offen lässt.

«Es war erstaunlich, wie ruhig ich mich fühlte»

«Die Atmosphäre, als ich die letzte Schwarze versenkt habe, war elektrisierend», sagte Selby über sein Maximum Break. «Es ist unglaublich. Es ist schon schwer genug, hier eine 147 zu erreichen. Ich dachte immer, wenn ich in diese Position komme, würde ich wie Espenlaub zittern. Es war erstaunlich, wie ruhig ich mich fühlte.»

Selby ist erst der zehnte Spieler, der im legendären Crucible Theatre von Sheffield ein Maximum Break hinlegte. In seiner Karriere schaffte er es zum insgesamt fünften Mal.

Die Entscheidung über den WM-Titel fällt heute Montag. Die dritte Session beginnt um 14 Uhr, die vierte und letzte um 20 Uhr. Eurosport überträgt live. (ram)