Olympische Winterspiele in der Schweiz: Heikle Mission trotz breiter Unterstützung

So könnten Olympische Winterspiele 2030 in der Schweiz aussehen

Die Bilder mit den Baggern auf dem Gletscher oberhalb von Zermatt und das Gezänke um Arbeiten in erlaubtem und unerlaubtem Rahmen im Vorfeld von Weltcup-Abfahrten haben sich nach Stahls Meinung in der Bevölkerung verankert. Das ohnehin grosse Thema Klimawandel hat nach seiner Einschätzung an Wucht noch einmal zugelegt.

Trotz der als sicher betrachteten Unterstützung durch die Landesverbände sehen sich Jürg Stahl und Roger Schnegg, Präsident und Direktor von Swiss Olympic, auf einer heiklen Mission. «Im Moment herrscht eine negative Stimmung», sagte Stahl bei informellen Treffen mit den Medien in Lausanne und in Zürich. «Es ist offenbar nicht möglich, diese Spirale zu stoppen.»

So wenige Geburten wie seit Jahren nicht mehr – was sind die Gründe?

Israelische Armee dringt in das Schifa-Krankenhaus ein – was wir wissen

Sauber-Fahrer Bottas zeigt seinen Butt äh Ass äh neuen Nacktkalender

Formel-1-Rennfahrer Valtteri Bottas teilt regelmässig Nacktbilder von sich. Es fing in der Sommerpause 2022 an, als der Finne sich im Urlaub an einem Strand in Australien zeigte. Nackt. Ein Rad schlagend. Das beste Stück nur durch ein Sonnen-Emoji verdeckt.