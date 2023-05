Joshua Kimmich mit Hasan Salihamidzic (l.) – die Art und Weise von dessen Entlassung stiess bei Bayerns Mittelfeldstar sauer auf. Bild: www.imago-images.de

Joshua Kimmich kritisiert Bayern-Führung für Kahn- und Salihamidzic-Rauswurf

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters äussert sich am Rande der Meisterfeier zum Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Dabei spart Kimmich auch nicht mit Kritik.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Das Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić beim FC Bayern München bewegt ganz Fussball-Deutschland und sorgt weiter für Diskussionen – auch beim deutschen Rekordmeister selbst.

Nun hat Mittelfeldspieler Joshua Kimmich über die Trennung von den beiden Führungsfiguren gesprochen – und dabei deutliche Kritik an seinem Verein geäussert. Besonders der Zeitpunkt der Bekanntgabe hat dem Nationalspieler offenbar übel aufgestossen «Ich finde, da hätte man jetzt auch noch zwei, drei Tage warten können, unabhängig von der Entscheidung», sagte Kimmich am Rande der Meisterfeier der Bayern am Sonntag zu Sky.

Neben Salihamidzic (r.) wurde auch Oliver Kahn (m.) entlassen. Bild: www.imago-images.de

Fast unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft am Samstagnachmittag gaben die Münchner die Trennung von Kahn und Salihamidžić bekannt. Zur Entscheidung an sich wollte sich Kimmich nicht äussern. «Ob diese gut oder schlecht ist, das bewerte ich jetzt mal nicht.» Aber: «Es war schon komisch, wenn man sich die deutsche Meisterschaft in so einem Finale sichert und einen dann so eine Nachricht erreicht. Da ist man dann schon in einem Wechselbad der Gefühle», bekräftigte der 28-Jährige seine Kritik.

Er selbst habe von der Trennung aber nicht im Voraus erfahren. «Nein, ich habe es nicht gewusst. Klar überrascht das einen am Tag der deutschen Meisterschaft, dass dann so etwas passiert.»

Joshua Kimmich feiert den Gewinn seiner 8. Meisterschaft. Bild: keystone

Die Bayern hatten sich am Samstag nach einer turbulenten Saison vom Führungsduo getrennt. Die Art und Weise und der Zeitpunkt der Bekanntmachung sorgten auch für Kritik an der Kommunikation des 33-maligen deutschen Meisters.

(nih/t-online)