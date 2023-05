Bayern München auf dramatische Art Meister – der BVB im Tal der Tränen

Der Zürcher Trainer Urs Fischer führte den Underdog Union Berlin sensationell in die Champions League. Für Aufsteiger Schalke 04 geht es umgehend wieder zurück in die 2. Liga, der VfB Stuttgart muss in die Relegation.

In einem wahnwitzigen Bundesliga-Final wird Bayern München zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. Jamal Musiala schiesst beim 2:1-Sieg in Köln in der 89. Minute das Tor zum Titel.

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Baisse zur Unzeit – Niederlage als Warnschuss für den FC Winterthur

Just in der heissesten Phase der Saison vergisst der FC Winterthur beim 0:2 gegen Zürich seine Tugenden. Es ist ein Warnschuss für das, was dem Underdog der Super League noch bevorstehen könnte.

«Wenn du so in die Zweikämpfe gehst, mit so einer schwachen Mentalität, und den Gegner zum Toreschiessen einlädst, kannst du kein Spiel gewinnen, egal mit welchem System du spielst», sagte Roman Buess nach der Heimniederlage am Donnerstag, die den Aufsteiger am zweitletzten Spieltag ans Tabellenende geworfen hätte, wäre Sion im Wallis die Partie gegen Luzern (1:2) nach einer Führung nicht entglitten.