Trotz dem Titel trennt sich Bayern vom Führungsduo Kahn/Salihamidzic

Oliver Kahn (links) und Hasan Salihamidzic müssen gehen. Bild: www.imago-images.de

Trotz dem Titel trennt sich Bayern vom Führungsduo Kahn und Salihamidzic

Der deutsche Rekordmeister baut seine Führungsetage nach einer turbulenten Saison offenbar drastisch um – gleich zwei Macher müssen gehen.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Das wäre ein Hammer, direkt nach dem elften Meistertitel in Folge: Berichten zufolge trennt sich der FC Bayern sowohl von Vorstandschef Oliver Kahn als auch von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dies berichten «Bild» und «Kicker» übereinstimmend.

Demnach werde der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen neuer CEO der Münchner und damit Nachfolger von Kahn. Dies sei «im Rahmen einer kurzfristig einberufenen, ausserordentlichen Aufsichtsratssitzung» beschlossen worden.

Die für kommenden Dienstag (30. Mai) angesetzte Aufsichtsratssitzung des deutschen Rekordmeisters werde aber wie geplant stattfinden. Ein Nachfolger für Salihamidzic stehe noch nicht fest. Kahn fehlte am Samstag bereits im Kölner Stadion, eine Grippe wurde aus Vereinskreisen als Grund genannt.

Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten.

Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Strasse in München wieder zu einem «Ruhepol» für die Mannschaft werden müsse.

Der ehemalige Nationaltorhüter und Bayern-Kapitän Kahn war Anfang 2020 zum FC Bayern zurückgekehrt. Er wurde Vorstandsmitglied mit einem Fünfjahresvertrag. Vor zwei Jahren löste er den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ab. Salihamidzic war auch ein erfolgreicher Bayern-Profi. 2017 wurde er überraschend Sportdirektor, drei Jahre später wurde er zum Sportvorstand befördert. (ram/t-online)