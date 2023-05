Das aufwühlende Bundesliga-Finale in 44 eindrücklichen Bildern

In einem Herzschlagfinale wird Bayern München zum elften Mal in Folge Deutscher Meister. Der Rekordmeister setzt sich in einem Fernduell mit Borussia Dortmund durch, das als Tabellenführer in die letzte Runde gestartet war.

Bejubelt von ihren Fans erreichen die Spieler des BVB das Stadion

Die Zuversicht ist gross: Ein Heimsieg gegen Mainz reicht für den Titel

Der Signal-Iduna-Park ist für dieses Spiel natürlich rappelvoll

In Köln spielt Bayern München, das siegen muss und auf einen Ausrutscher Dortmunds hofft

Kingsley Coman bringt die Bayern in der 8. Minute in Führung

Bayern hat Dortmund in der Tabelle überholt und wäre jetzt Meister

Am anderen Ende des Platzes jubelt Bayern-Goalie Yann Sommer

BVB-Torhüter Gregor Kobel wird nach einer Viertelstunde in der nahen Ecke erwischt

Andreas Hanche-Olsen hat Mainz per Kopf in Führung gebracht

Nur wenige Minuten später darf Sébastien Haller einen Penalty treten

Haller scheitert. Mainz-Goalie Finn Dahmen wehrt seinen Versuch ab

Es kommt noch dicker für die Borussia: Karim Onisiwo schiesst nach 24 Minuten das Mainzer 2:0

Im anderen Spiel hält Köln, für das Jonas Hector sein letztes Profispiel bestreitet, mit den Bayern mit

Mainz hat die vier Spiele zuvor verloren, stellt Dortmund aber vor grosse Probleme

In der Dortmunder Innenstadt verfolgen Fans die Partie auf einem mitgebrachtem Mini-Screen

Leroy Sané schiesst das 2:0 für Bayern München – das wegen eines Handspiels aberkannt wird

Raphael Guerreiro verleiht Dortmund neue Hoffnung, in der 69. Minute trifft er zum 1:2

Und dann gibt's in Köln eine kostenlose Abkühlung, weil mitten im Spiel ein Rasensprenger angeht

Neue Hoffnung für den BVB: Köln tritt in der 80. Minute einen Penalty

Dejan Ljubicic bezwingt Yann Sommer …

… und macht, während er ohne Trikot jubelt, Dortmund damit virtuell zum Meister

Die Nachricht macht natürlich auch in Dortmund schnell die Runde

Kölns Anhang sähe es nur zu gerne, würden die «Geissböcke» dem BVB Schützenhilfe leisten

Doch dann schiesst Jamal Musiala in der 89. Minute …

… und trifft zum 2:1 für Bayern München! Ist es das Tor zum Titel?

In Köln ist das Spiel zuerst aus, Bayern gewinnt und ist Meister

Oder doch nicht? In Dortmund läuft die Partie noch – und Niklas Süle erzielt in der 96. Minute das 2:2

Aber dieses Tor kommt zu spät. Der BVB hat es vermasselt

Während Yann Sommer und Co. feiern dürfen …

… endet der Nachmittag für Schwarz-Gelb brutal

Joshua Kimmich schreit seine Freude heraus

Die beiden Goalies feiern: Yann Sommer und der noch verletzte Manuel Neuer

Routinier Thomas Müller stemmt wieder einmal – zum zwölften Mal! – die Meisterschale in die Höhe

Trainer Thomas Tuchel schaut sich die Trophäe genau an

In Dortmund können sie es nicht fassen

Mit leerem Blick stehen die BVB-Spieler ihren Fans gegenüber

Ganz andere Bilder in Köln

Meisterschütze Jamal Musiala mit dem Objekt der Begierde

«Dass ich so eine Meisterschaft erlebe, Wahnsinn! Da wirst ja verrückt!», sagt Thomas Müller im Interview

Die BVB-Fans feiern ihr Team trotz der gewaltigen Enttäuschung

Trost für den Trainer: Edin Terzic und seine Spieler klatschen mit den Fans ab

Dann heisst es langsam: Aufbruch

Mit kommen emotionale Erinnerungen, zurück bleibt Müll …

… und ein T-Shirt, das nie getragen werden wird

