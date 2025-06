Messis Inter Miami wird von PSG deklassiert

Mehr «Sport»

Gegen Messis Ex-Klub hatte Inter Miami keine Chance. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Paris Saint-Germain zieht an der Klub-WM in den USA ohne Mühe in die Viertelfinals ein. Der Champions-League-Sieger lässt Inter Miami mit Lionel Messi mit einem 4:0 im Achtelfinal keine Chance.

So hatte sich Lionel Messi das wohl nicht vorgestellt. Nach zwei überwiegend enttäuschenden Saisons bei Paris Saint-Germain wechselte der argentinische Superstar vor zwei Jahren zu Inter Miami. Beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub erlebte der achtfache Weltfussballer nun vor über 65'000 Zuschauern in Atlanta einen bitteren Nachmittag.

Das junge PSG-Team liess Miami mit Altstars wie Messi, Luis Suarez, Jordi Alba und Sergio Busquets in der ersten Halbzeit richtig alt aussehen. Die Franzosen überforderte mit ihrem schnellen Kombinationsspiel die Mannschaft aus der Major League Soccer und führten schon vor der Pause mit vier Toren die Entscheidung herbei.

Für den Champions-League-Sieger trafen zweimal Joao Neves (6./39.) und Achraf Hakimi (45.), das 3:0 war ein Eigentor von Miamis Tomas Aviles.

Im Viertelfinal bekommt es PSG mit dem Sieger der Partie zwischen Flamengo aus Rio de Janeiro und Bayern München zu tun. (sda)