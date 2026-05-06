Arsenal ist nach 20 Jahren zurück im CL-Final – kennst du noch die Legenden von 2006?
Vor genau 20 Jahren stand Arsenal letztmals im Final der Champions League. Damals unterlagen die Gunners dem FC Barcelona 1:2. Schon nach 18 Minuten sah ihr Goalie damals die Rote Karte, doch sogar in Unterzahl ging das Team von Trainer Arsène Wenger noch in Führung. Den Katalanen gelang dank Toren in der 76. und der 81. Minute noch die Wende.
Bei Arsenal standen damals auch zwei Schweizer Verteidiger unter Vertrag: Philippe Senderos und Johan Djourou. Im Final kam aber keiner von ihnen zum Einsatz. Der damals 21-jährige Senderos sass auf der Ersatzbank, der zwei Jahre jüngere Djourou gehörte nicht zum Kader für die Partie im Stade de France in Paris. Deshalb interessieren uns die beiden Nati-Spieler in diesem Quiz ebenso wenig wie der Siegtorschütze Juliano Belletti, der in der 71. Minute eingewechselt wurde.
Wir suchen nämlich die 22 Spieler, die Wenger und sein Gegenüber Frank Rijkaard in die Startaufstellung berufen haben. Es sind einige Legenden dabei, aber manche Namen dürften nur echten Experten einfallen.
So funktioniert es:
- Nenne die Namen der Fussballer. Der Nachname genügt.
- Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Als Hinweise stehen dir der Klub, die Position und die Nationalität zur Verfügung.
- Es läuft ein Countdown von 15 Minuten.
- Drücke auf «Play» und los geht's.
18 bis 19: 5,5
16 bis 17: 5
14 bis 15: 4,5
11 bis 13: 4
10 oder weniger: Nicht bestanden!
Achtung!
Bevor du dir hier die Highlights ansiehst, solltest du das Quiz lösen. Ansonsten wäre das geschummelt.
- Maple Leafs im Glück – dieses Riesentalent kann sich Toronto nun mit dem 1. Pick holen
- Gut-Behrami lässt Zukunft offen: «Habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht»
- In der Carrick-Tabelle ist ManUnited 1. – und doch gibt es Zweifel am Interimstrainer
- FIA-Chef bin Sulayem hat schon keinen Bock mehr auf Elektro in der Formel 1