Arsenal ist nach 20 Jahren zurück im CL-Final – kennst du noch die Legenden von 2006? Bukayo Saka entschied das Halbfinal-Rückspiel der Champions League für Arsenal – und schoss die Gunners nach 20 Jahren erstmals wieder in den Final. Bild: keystone

Quizzticle

Dank des 1:0-Siegs gegen Atlético Madrid vom Dienstagabend steht Arsenal zum zweiten Mal in seiner Geschichte im Final der Champions League. Gegner wird Bayern München oder PSG sein. Wir blicken aber nochmal zurück auf die bisher einzige Finalteilnahme – jene im Jahr 2006 gegen den FC Barcelona.

Niklas Helbling Folge mir

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Vor genau 20 Jahren stand Arsenal letztmals im Final der Champions League. Damals unterlagen die Gunners dem FC Barcelona 1:2. Schon nach 18 Minuten sah ihr Goalie damals die Rote Karte, doch sogar in Unterzahl ging das Team von Trainer Arsène Wenger noch in Führung. Den Katalanen gelang dank Toren in der 76. und der 81. Minute noch die Wende.

Bei Arsenal standen damals auch zwei Schweizer Verteidiger unter Vertrag: Philippe Senderos und Johan Djourou. Im Final kam aber keiner von ihnen zum Einsatz. Der damals 21-jährige Senderos sass auf der Ersatzbank, der zwei Jahre jüngere Djourou gehörte nicht zum Kader für die Partie im Stade de France in Paris. Deshalb interessieren uns die beiden Nati-Spieler in diesem Quiz ebenso wenig wie der Siegtorschütze Juliano Belletti, der in der 71. Minute eingewechselt wurde.

Philippe Senderos beobachtete den Final von der Ersatzbank aus. Bild: www.imago-images.de

Wir suchen nämlich die 22 Spieler, die Wenger und sein Gegenüber Frank Rijkaard in die Startaufstellung berufen haben. Es sind einige Legenden dabei, aber manche Namen dürften nur echten Experten einfallen.

So funktioniert es:

Nenne die Namen der Fussballer. Der Nachname genügt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir der Klub, die Position und die Nationalität zur Verfügung.

Es läuft ein Countdown von 15 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Der Notenschlüssel 20 oder mehr: 6

18 bis 19: 5,5

16 bis 17: 5

14 bis 15: 4,5

11 bis 13: 4

10 oder weniger: Nicht bestanden!



Und wie hast du abgeschnitten? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare!

Achtung!

Bevor du dir hier die Highlights ansiehst, solltest du das Quiz lösen. Ansonsten wäre das geschummelt.

Die Highlights des Spiels.