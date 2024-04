Auch dank Mittelfeld-Motor Granit Xhaka ist Leverkusen ein absolutes Mentalitätsmonster. Bild: www.imago-images.de

Jetzt beginnt für Granit Xhaka und das makellose Leverkusen die Kür

13 Punkte beträgt Leverkusens Vorsprung in der Bundesliga, die Bayern haben schon zur Meisterschaft gratuliert, und auch in der Europa League und dem DFB-Pokal haben Granit Xhaka und Co. gute Chancen auf den Titel. Die nächsten Wochen könnten für das Team von Xabi Alonso zum Schaulaufen werden.

Langsam ist es für die Konkurrenz in der Bundesliga schon nicht mehr auszuhalten. Leverkusen scheint derzeit alles zu gelingen – und es macht ausserdem gefühlt alles richtig.

Erst konnte Trainer Xabi Alonso trotz Interesses aus München und Liverpool von einem Verbleib für mindestens eine weitere Saison überzeugt werden. Ein Entscheid, der einerseits für den Klub ein Riesengewinn ist, andererseits aber auch aus Alonsos Sicht klug erscheint. In Leverkusen kann der Baske sich persönlich und sein System in Ruhe und unter verhältnismässig geringem Druck weiterentwickeln, bevor er zu einem europäischen Topklub wechselt.

Dann dreht der Bundesliga-Leader die Partie gegen Hoffenheim vom Samstagnachmittag mit Toren in der 88. und 91. Minute in einen 2:1-Erfolg. Es ist nicht das erste Mal, dass die Leverkusener ihre unfassbare Mentalität in dieser Saison unter Beweis stellten. Zum vierten Mal in diesem Jahr gewann Alonsos Team dank eines oder mehreren Toren in der Nachspielzeit. Zwei weitere Partien wurden in der 81. und der 90. Minute entschieden.

Dank fulminantem Finale schafft Leverkusen gegen Hoffenheim die Wende (ab 6:16 Minuten). Video: YouTube/SPORT1

Das aufgrund fünf zweiten Plätzen in der Bundesliga sowie drei verlorenen Finals im DFB-Pokal und einem in der Champions League oft als «Vizekusen» verspottete Team ist derzeit ein absolutes Mentalitätsmonster. Damit bringt es alles mit, was es im Fussball braucht.

Nicht nur erfolgreich, sondern vor allem attraktiv

Unter Trainer Alonso spielt Leverkusen nicht nur erfolgreichen, sondern vor allem auch attraktiven Fussball. Der 42-Jährige hat dem Kader sein 3-4-2-1-System wie auf den Leib geschneidert. Die Flügelverteidiger-Zange aus Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo kann ihre Offensivgefahr darin ebenso ausspielen wie Spielmacher Florian Wirtz seine Kreativität. Auch das 20-jährige Supertalent soll über den Sommer hinaus beim Bundesligisten bleiben.

Sowohl Trainer Xabi Alonso als auch Spielmacher Florian Wirtz werden in Leverkusen bleiben. Bild: www.imago-images.de

Dazu kommt die Passstärke des gesamten Teams, aber allen voran von Mittelfeld-Motor Granit Xhaka. Der Schweizer Nati-Captain hat bei den Rheinländern nicht nur mit Abstand die meisten Ballkontakte, er ist auch deutlich für die meisten Zuspiele in die Spitze verantwortlich – und damit massgeblich an Leverkusens Erfolg beteiligt. Nach 39 Saisonspielen ist das starke Kollektiv immer noch ungeschlagen. Neben der hinter Bayern München zweitbesten Offensive der Liga (68 Tore) stellt Leverkusen auch die beste Defensive (19 Gegentore).

Xhaka erwies sich ebenso als Volltreffer wie Grimaldo, Jonas Hofmann und Victor Boniface, die ebenfalls im letzten Sommer verpflichtet wurden. Die brillante Transferpolitik können sich Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro gleichermassen auf die Fahne schreiben. Wobei ihnen natürlich half, dass mit Alonso ein ehemaliger Weltklasse-Spieler und hochtalentierter Trainer an der Seitenlinie steht. Allen voran Xhaka und Grimaldo sahen dies mit als Grund für einen Wechsel aus den Grossstädten London und Lissabon ins wenig glamouröse Leverkusen.

Der Konkurrent gratuliert bereits zum Titel

Bald dürften Spieler, Trainer und Verantwortliche gleichermassen die Früchte für ihre hervorragende Arbeit ernten. Denn nach der Bayern-Pleite gegen Borussia Dortmund wenige Stunden nach Leverkusens dramatischem Sieg gegen Hoffenheim ist der Vorsprung auf die Münchner auf 13 Punkte angewachsen. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist dem Klub des Pharma-Unternehmens Bayer – aufgrund einer Ausnahme-Regelung muss sich Leverkusen nicht an die 50+1-Regel halten – nicht mehr zu nehmen.

Alonso, Xhaka und Co. werden zwar einen Teufel tun, vom Titel zu sprechen, bevor er nicht endgültig gesichert ist, was frühestens am 30. Spieltag in Dortmund der Fall sein wird. Doch mittlerweile glauben selbst die Bayern nicht mehr an eine Wende. Trainer Thomas Tuchel sandte dem Konkurrenten am Wochenende bereits Glückwünsche. Ausserdem verspielte in der Geschichte der Bundesliga noch nie ein Leader in den letzten sieben Runden einen Vorsprung von sieben oder mehr Punkten.

Somit beginnt für die Leverkusener nun die Kür. Zwar wäre es vermessen, vom Titel als Pflicht zu sprechen. Schliesslich galt der Klub vor der Saison höchstens als dritter Kandidat nach Bayern und Dortmund auf die Meisterschaft. Doch spätestens seit der Machtdemonstration beim 3:0-Sieg gegen den Rekordmeister aus München im Februar wäre alles andere als Platz 1 am Ende der Saison eine gewaltige Enttäuschung. Inzwischen wäre selbst die erste Saison ohne Niederlage in der Bundesliga-Geschichte möglich und dürfen die Leverkusener von zwei weiteren Titeln träumen.

Eigentlich ist nun auch der DFB-Pokal Pflicht

Denn die Werkself ist auch noch in der Europa League und im DFB-Pokal vertreten. Während international der Premier-League-Klub West Ham im Viertelfinal wartet und mit Milan oder Liverpool noch einige Topklubs dabei sind, ist Leverkusen im Pokal der eindeutige Favorit. Im Halbfinal bekommen es Xhaka und Co. heute Mittwoch (20.45 Uhr) mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu tun. Der Sieger trifft Ende Mai in Berlin auf Kaiserslautern, ebenfalls ein Zweitligist, das sich am Dienstagabend 2:0 gegen Drittligist Saarbrücken durchgesetzt hat.

Die Leverkusener dürften sich in dieser Saison noch einige Male feiern lassen. Bild: www.imago-images.de

Angesichts der verbliebenen Konkurrenz ist der Gewinn des DFB-Pokals für den einzigen Bundesligisten eben doch schon fast wieder Pflicht. Der Pokalsieger 1993 muss eigentlich zum Spielverderber für alle diejenigen werden, die auf einen Triumph eines Underdogs hoffen. Diesem vor Spielfreude und Leichtigkeit strotzenden Leverkusen wäre das aber kaum übelzunehmen.