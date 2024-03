Patrik Schick schiesst Leverkusen zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

Leverkusen siegt dramatisch und steht kurz vor dem Titel, weil Bayern dem BVB unterliegt

Bayern München hat den Meistertitel wohl endgültig verspielt. Es verlor zuhause gegen Dortmund 0:2, nachdem Leverkusen zuvor auf dramatische Weise den nächsten Sieg feierte. Die Lücke zwischen dem Tabellenführer und dem Verfolger beträgt nun 13 Punkte.

Bundesliga

Leverkusen – Hoffenheim 2:1

Bayer 04 Leverkusen eilt weiter dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte entgegen. Der Bundesliga-Leader ist auch nach 27 Runden (und wettbewerbsübergreifend 39 Pflichtspielen) unbesiegt – doch nicht zum ersten Mal wurde es sehr eng.

Erst in der 88. Minute gelang Robert Andrich gegen Hoffenheim der hoch verdiente Ausgleich. Drei Minuten später doppelte Patrik Schick – mit dem 36. (!) Leverkusener Torschuss der Partie – nach und sorgte für den 23. Sieg der «Werkself», bei der der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka im Mittelfeld Regie führte.

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 2:1 (0:1)

Tore: 33. Beier 0:1. 88. Andrich 1:1. 91. Schick 2:1. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Bayern München – Borussia Dortmund 0:2

Der BVB überraschte und siegte auswärts in München 2:0. Etwas, das den Dortmundern seit zehn Jahren nicht mehr gelungen war. Der gebürtige Münchner Karim Adeyemi in der 10. und Verteidiger Julian Ryerson in der 83. Minute sorgten für die Tore.

Harry Kane holt in München womöglich bloss die Torjägerkanone. Bild: keystone

Ohne den an einer Magen-Darm-Grippe erkrankten Goalie Gregor Kobel verdienten sich die Dortmunder den Sieg durch eine solidarische Defensivleistung, bei der allen voran an Routinier Mats Hummels oft kein Vorbeikommen war. Die Bayern haben nun sieben Runden vor Schluss 13 Zähler Rückstand auf Leverkusen – die Meisterschale müssen sie an der Säbener Strasse abschreiben.

Bayern München – Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 10. Adeyemi 0:1. 83. Ryerson 0:2. - Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel (krank).

Gladbach – Freiburg 0:3

Jonas Omlin feierte bei Borussia Mönchengladbachs 0:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg sein Comeback nach siebenmonatiger verletzungsbedingter Abwesenheit aufgrund einer Schulterverletzung. Der Schweizer Nationaltorhüter musste jeweils in den Anfangsphasen der beiden Halbzeiten hinter sich greifen und liess sich beim 0:2 durch Merlin Röhl aus 16 Metern in der kurzen Ecke erwischen.

Comeback misslungen: Jonas Omlin. Bild: www.imago-images.de

Für Gladbachs Trainer Gerardo Seoane wird es zweieinhalb Wochen nach dem Pokal-Aus gegen den Drittligisten Sandhausen zusehends ungemütlich. Gegen Freiburg verliessen viele Fans das Stadion vorzeitig.

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg 0:3 (0:1)

Tore: 7. Gregoritsch 0:1. 47. Röhl 0:2. 57. Doan 0:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin (Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause) und Elvedi (bis 70.).

Werder Bremen – Wolfsburg 0:2 (0:1)

Tore: 45. Lacroix 0:1. 84. Majer 0:2. - Bemerkungen: 43. Rote Karte gegen Jung (Werder Bremen). 76. Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg). Wolfsburg mit Zesiger.

Premier League

Newcastle United – West Ham United 4:3 (1:2)

Tore: 6. Isak 1:0. 21. Antonio 1:1. 45. Kudus 1:2. 48. Bowen 1:3. 77. Isak (Penalty) 2:3. 83. Barnes 3:3. 90. Barnes 4:3. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär. 94. Gelb-rote Karte gegen Gordon (Newcastle).

Chelsea – Burnley 2:2 (1:0)

Tore: 44. Palmer (Penalty) 1:0. 48. Cullen 1:1. 78. Palmer 2:1. 81. O'Shea 2:2. - Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (bis 45.). 40. Gelb-rote Karte gegen Assignon (Burnley). 43. Rote Karte gegen Kompany (Trainer Burnley).

Serie A

Napoli – Atalanta Bergamo 0:3 (0:2)

Tore: 26. Miranchuk 0:1. 45. Scamacca 0:2. 88. Koopmeiners 0:3.

Torino – Monza 1:0 (0:0)

Tor: 69. Sanabria (Penalty) 1:0. - Bemerkungen: Torino mit Rodriguez (bis 83.). 72. Gelb-rote Karte gegen Pessina (Monza).

Lazio Rom – Juventus Turin 1:0 (0:0)

Tor: 93. Marusic 1:0.

La Liga

Getafe – FC Sevilla 0:1 (0:1)

Tor: 5. Ramos 0:1. - Bemerkungen: Sevilla mit Sow (ab 81.).​

Ligue 1

Metz – Monaco 2:5 (0:3)

Tore: 5. Minamino 0:1. 10. Akliouche 0:2. 16. Vanderson 0:3. 76. Balogun 0:4. 79. Diallo 1:4. 84. Ibou Sané 2:4. 87. Balogun 2:5. - Bemerkungen: Monaco ohne Zakaria (gesperrt), Embolo und Köhn (beide Ersatz).

(ram/sda)