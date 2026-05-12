GC kann in der Barrage doch zuhause spielen. Bild: keystone

GC wäre zweimal innerhalb von 48 Stunden im Einsatz: Barrage könnte früher stattfinden

Das Barrage-Problem vom Grasshopper Club Zürich hat sich gelöst. Sollte GC die Barrage erreichen, würde diese vorgezogen werden und bereits am kommenden Montag würden die Zürcher auf Vaduz oder Aarau treffen.

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Wer im Duell um den letzten freien Platz in der kommenden Super-League-Saison aufeinandertrifft, ist noch genauso offen wie wann sie überhaupt stattfindet. Verteidigen die Grasshoppers ihren vorletzten Platz in der Super League, findet das Hinspiel – gegen Aarau oder Vaduz – am kommenden Montag statt. Das Rückspiel im Letzigrund würde am Donnerstag in einer Woche über die Bühne gehen.

Weil GC sein Heimstadion nach dem Donnerstag, 21. Mai, wegen des am 27. Mai stattfindenden Konzerts von Metallica und den damit verbundenen Vorbereitungen nicht zur Verfügung hat, müsste bei einer Teilnahme der Zürcher die Barrage um zwei Tage vorverlegt werden. Überholt Winterthur den Rekordmeister in der Tabellen noch, wird an den ursprünglichen Daten gespielt, mit Hinspiel am Mittwoch, 20. Mai, und Rückspiel am Samstag, 23. Mai.

Da die Hoppers am Samstagabend noch in Lausanne im Einsatz stehen, würde die Pause nur knapp 48 Stunden betragen zwischen der Partie im Waadtland und dem Barrage-Hinspiel.

Momentan sieht es ganz danach aus, als ob GC die Barrage erreichen würde. Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt der Rekordmeister vier Punkte vor Schlusslicht Winterthur. Am heutigen Dienstag kommt es im Letzigrund zum Direktduell zwischen den beiden Kantonsrivalen. Einzig mit einem Sieg könnte Winti den vorzeitigen Abstieg abwenden und hätte vor dem letzten Spieltag nur noch einen Punkt weniger auf dem Konto als die Hoppers.

Das Team, das die Barrage erreicht, wird entweder auf Vaduz oder Aarau treffen. Da der FCA am Montag das Direktduell gewinnen konnte, führen die Aargauer vor dem letzten Spieltag die Tabelle in der Challenge League an. (riz/sda)