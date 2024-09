ZSC startet mit Sieg in Norwegen in Champions Hockey League +++ Fribourg entgeht Blamage

Die ZSC Lions bleiben gleich im hohen Norden. Ihre zweite der sechs Partien in der Gruppenphase bestreiten sie am Samstag in Finnland bei Ilves Tampere. Die Top 16 (von 24 Teams) erreichen die K.o.-Phase, die am 12. November mit den Achtelfinals beginnt.

Die ZSC Lions starten erfolgreich in die neue Saison. In der 1. Runde der Champions Hockey League gewinnt der Schweizer Meister in Norwegen 4:1. Ein Shorthander brachte dem ZSC das letztlich entscheidende Tor. Denis Malgin entwischte kurz nach Spielmitte nach einem Fehlpass und erzielte entschlossen die 2:1-Führung. In der 47. Minute erhöhte Chris Baltisberger vor immerhin gut 3200 Zuschauern auf 3:1, das 4:1 fiel gegen den norwegischen Meister ins leere Tor.

Was ist dein allerliebstes Fleischgericht? Also, bei mir ist es ...

Ehammer bei Weltklasse Zürich auf Podest +++ Kambundji führt Sprint-Staffel zum Sieg

Wie an der Athletissima in Lausanne belegt Simon Ehammer auch bei Weltklasse Zürich im Weitsprung den 3. Rang. Ansonsten blieben Schweizer Topplatzierungen in Diamond-League-Disziplinen aus.

Ehammer ist an beiden Topmeetings in der Schweiz noch nie acht Meter gesprungen. Diesen Makel hätte der 24-jährige Appenzeller in Zürich nur allzu gerne ausgemerzt, doch blieb ihm das erneut knapp verwehrt. Hatte er in Lausanne 7,99 m erreicht, waren es diesmal 7,98 m. An sämtlichen anderen Wettkämpfen in diesem Jahr knackte er die 8-Meter-Marke.