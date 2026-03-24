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EVZ unter Zugzwang – heute ist in Davos wie für Fribourg gegen Rappi ein Sieg nötig

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In den Playoffs der Schweizer Eishockey-Meisterschaft gehen die Viertelfinals in die dritte Runde. Unter riesigem Druck steht dabei der HC Fribourg-Gottéron. Der Zweite der Qualifikation hat die ersten beiden Partien gegen die SC Rapperswil-Jona (7.), die sich übers Play-In qualifizieren mussten, mit 2:5 (h) und 1:2 (a) verloren. Eine weitere Heimniederlage am Dienstagabend können sich die Freiburger kaum mehr leisten.

Nicht viel weniger aufregend, aber mit dem besseren Ende jeweils für den Favoriten, verliefen die Partien zwischen Qualifikationssieger Davos und dem EV Zug. Davos gewann die ersten zwei Spiele mit 4:3 (nach einem 1:3-Rückstand bis acht Minuten vor Schluss) und 2:0 und kann sich mit einem weiteren Heimsieg am Dienstag schon drei Match-Pucks sichern. (nih/sda)