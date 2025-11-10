Lionel Messi hat auf Instagram einen Beitrag gepostet, welcher ihn im umgebauten Camp Nou zeigt. Dazu schreibt der Argentinier: «Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich mit meiner Seele vermisse. Ein Ort, an dem ich ungemein glücklich war, an dem ihr mich tausendmal als glücklichste Person der Welt fühle. Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen, und nicht nur um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie geschafft habe...» 2021 verliess Messi seinen langjährigen Klub und wechselte zu Paris Saint-Germain. Aktuell steht der 38-Jährige bei Inter Miami unter Vertrag.