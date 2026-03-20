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Littler wendet Final gegen Price nach 0:5-Rückstand spektakulär

BetMGM Premier League Darts - Nottingham Luke Littler during the 2026 BetMGM Premier League Darts at the Motorpoint Arena, Nottingham, England on 12 March 2026 Credit: Alex Young/Every Second Media Ed ...
Luke Littler zeigte, weshalb er die Nummer 1 ist.Bild: www.imago-images.de

«Keine Ahnung, wie mir das gelang» – Littler wendet Final nach 0:5-Rückstand

Darts-Weltmeister Luke Littler hat den 7. Abend der Premier League gewonnen – auf denkwürdige Art und Weise. Der Engländer lag in Dublin gegen Gerwyn Price 0:5 zurück und gewann noch 6:5.
20.03.2026, 08:2220.03.2026, 09:04

Was für ein Comeback! Im Final der Premier-League-Runde in Dublin hat Gerwyn Price fünf Matchdarts. Doch er vergibt all seine Chancen und lässt seinen Gegner nochmals zurück ins Spiel kommen. Und weil dieser Gegner niemand anders ist als der beste Darts-Spieler der Gegenwart, kommt es zur grandiosen Wende: Luke Littler gewinnt den Final nach einem 0:5-Rückstand noch 6:5.

Der Final in voller Länge. Das letzte Leg ab 18:30 Min.Video: YouTube/World Darts Videos

«Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe», sagte Littler bei «Sky Sports». Beim Stand von 0:5 sei er «weg gewesen», gab der 19-jährige Engländer zu. «Aber so ist das beim Darts, da passieren manchmal solche verrückten Dinge.»

Der Waliser Price hatte sich an diesem Abend in der irischen Hauptstadt in grosser Form gezeigt. Er rauschte mit einem 6:0-Sieg gegen Josh Rock und mit einem 6:1-Erfolg über Luke Humphries ins Endspiel gegen Littler. Doch kurz bevor er auch diesen mit einem Kantersieg beenden konnte, brach er ein.

Littler nach dem Erfolg im Interview.Video: YouTube/Online Darts

In der Tabelle der Premier League belegt Littler, der im Halbfinal 6:5 gegen Michael van Gerwen – auch er vergab drei Matchdarts – gewann, nach seinem zweiten Turniersieg Rang 2 hinter Jonny Clayton. Price ist Dritter. Am kommenden Donnerstag macht die Serie Halt in Berlin.

Ob Gian van Veen dann dabei sein kann, ist noch offen. Der niederländische Vize-Weltmeister musste in Dublin passen, er lag wegen Problemen mit Nierensteinen im Spital. (ram)

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