Wohnort der meisten Schweizer Olympiateilnehmer: Davos. Bild: Shutterstock

Hier leben die Schweizer Olympiateilnehmer – ein Ort schwingt deutlich oben aus

168 Sportlerinnen und Sportler vertreten die Schweiz bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Wir haben den Überblick, aus welchen Orten diese nach China reisen.

Von den 168 Schweizer Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer leben 164 in der Schweiz. Gemäss der Athletenliste von Swiss Olympic haben nur Skifahrerin Lara Gut-Behrami (Italien), Bobfahrerin Nadja-Marie Pasternack (Frankreich), sowie die beiden Eishockeyspielerinnen Keely Moy (USA) und Kaleigh Quennec (Kanada) ihren (Haupt-)Wohnsitz im Ausland.

Bei Beat Feuz gibt Swiss Olympic seinen Geburtsort Schangnau als Wohnsitz an. Feuz baute allerdings 2020 ein Einfamilienhaus im österreichischen Oberperfuss. Bei Santeri Alatalo, der auf diese Saison hin von Zug nach Lugano wechselte, fehlt der Wohnort. Vor seinem Wechsel hatte es sich der gebürtige Finne in Kloten eingerichtet.

Natürlich ist der Wohnort nicht immer auch der Ort, an welchem der Sportler aufwuchs. Insbesondere Eishockeyspielerinnen und -spieler ziehen im Normalfall in die Nähe des Arbeitgebers. So dürfte beispielsweise Mirco Müller – der seit dieser Saison beim HC Lugano spielt – seinen Wohnort Winterthur bald mit einem südlicheren tauschen oder sich zumindest einen Zweitwohnsitz einrichten.

Oder auch die Geschwister Wenger, welche als Eisschnellläufer nach Peking reisen: Swiss Olympic gibt Schenkon als Wohnort an, zumindest im Winter lebt Nadja Wenger aus trainingstechnischen Gründen aber in Inzell (Bayern), wie Nadja Wenger dem SRF erzählte. Und Bruder Livio sagt, er könne die Tage in der Schweiz fast an den Fingern abzählen.

Die Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer verteilen sich so auf 125 Ortschaften in der Schweiz. Einzig die Kantone Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Stadt, Neuenburg und Thurgau können keinem Kantonseinwohner die Daumen drücken.

Wo die Schweizer Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer wohnen, siehst du auf unserer Karte. Je grösser der Kreis, desto mehr Athleten leben im entsprechenden Ort. Sobald Athletinnen oder Athleten aus mindestens zwei der 13 Disziplinen am gleichen Ort wohnen, ist der Kreis grau:

18 Ortschaften schicken mehr als einen Athleten nach Peking. Mit Abstand am meisten geben bei ihrem Wohnsitz Davos an (Davos Platz & Dorf). Dazu kommen noch Jasmin Flury und Valerio Grond, welche in Davos Monstein leben. Verwunderlich ist dies wenig: Neben zwei dort wohnhaften Eishockeyspielern bietet Davos ideale Bedingungen für Langläufer und Ski-/Snowboardsportler.

Zürich, das auf Rang zwei folgt, wurde dagegen nur von einer Skifahrerin (Carol Bouvard, Freestyle) als Wohnort ausgewählt. Sie wuchs in Wollishofen auf und profitiert von der Nähe zu Mettmenstetten, wo die Wasserschanzenanlage steht.

In diesen Orten leben die meisten Olympia-Teilnehmer 2022: