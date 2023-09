Lausanne blieb in den letzten Jahren deutlich unter seinem Potenzial zurück. Bild: keystone

Lausanne ist ein schlafender Titan

In Lausanne werden die sportlichen und finanziellen Scherben der wilden Jahre («Zirkus Svoboda») zusammengekehrt. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis wieder geordnete Verhältnisse herrschen und der schlafende Titan aufwacht.

Der erste Meister im Welschland ist nach 50 Jahren (La Chaux-de-Fonds war 1973 der letzte) in Genf gefeiert worden. Dabei hätte doch Lausanne so viel bessere Voraussetzungen: Eine moderne Arena, genug Geld, hohe Lebensqualität, die den Klub für Spieler attraktiv macht, ein treues, leidenschaftliches Publikum, eine lange Tradition und eine heftige Sehnsucht (noch nie Meister).

Nicht übermächtige Konkurrenz oder eine Verschwörung der Deutschschweizer stehen Lausanne vor dem meisterlichen Ruhm. Seit der Rückkehr in die höchste Liga vor zehn Jahren scheitert Lausanne an schier unfassbarem sportlichem und sonstigem Missmanagement inklusive mehreren Besitzerwechseln. Hätte die Konkurrenz einen Agenten als Manager mit dem Auftrag, Lausanne zu schädigen, in die Chefetage schleusen können – er hätte nicht so viel Schaden anrichten können.

Petr Svoboda hat den Klub verlassen. Bild: keystone

Die Krönung ist das wunderliche Wirken von Petr Svoboda, der von mindestens so wunderlichen ausländischen Geldgebern ins Amt eingesetzt worden ist. In knapp zweieinhalb Jahren hat der joviale Tscheche – einst Olympiasieger und Stanley Cup-Sieger – als «Director of Hockey Operations» dafür gesorgt, dass er noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Verträge wie etwa die fünf Jahre mit 525'000 Franken Jahressalär für Michael Hügli und diverse Trainerentlassungen kosten so viel, dass Lausanne aus wirtschaftlichen Gründen kurzfristig kein Spitzenteam sein kann und weiterhin ein schlafender Titan bleibt. Sportlich und wirtschaftlich richtig gemanagt, könnte sich dieser Titan erheben und Jahr für Jahr ein Meisterkandidat sein.

Der Trainer

Geoff Ward ist neben Marc Crawford (ZSC Lions) der einzige NL-Cheftrainer mit NHL-Meriten. Er war als Spieler in der NHL kein Star und hat sich seit 1989 beharrlich durch die Junioren- und Farmteamligen bis ganz nach oben in die NHL gearbeitet. Er war in der AHL-Trainer des Jahres, er wurde als Assistent 2010 in Boston Stanley Cup-Sieger und in Europa ist er mit Mannheim – einem schwierig zu coachenden Team – Meister geworden.

Geoff Ward steht vor seiner ersten vollen Saison als Lausannes Cheftrainer. Bild: keystone

Zuletzt war er in der Saison 2020/21 NHL-Cheftrainer (Calgary). Er hat nach der Amtsübernahme am 6. November (John Fust ist zum Sportchef wegbefördert worden) Lausannes Kabine beruhigt und das Spiel strukturiert und die Mannschaft vom 13. Platz in etwas ruhigere Gewässer zum vorzeitigen Ligaerhalt geführt (11. Schlussrang). Mit seiner Erfahrung ist der 61-Jährige der richtige Mann für Lausanne. Aber nun sind die Erwartungen höher als bei seinem «Feuerwehreinsatz» in der letzten Saison und ein längeres Darben im Tabellenkeller wird ihn den Job kosten.

Die Stärken und Schwächen

Jeff Ward mag ein eher konservativer Trainer sein. Aber mit seiner ruhigen, besonnenen Art ist er der richtige Trainer, um diese exzentrische Mannschaft zu führen. Die Salär-Hierarchie stimmt nicht (zu viele überbezahlte Spieler) und dadurch wird der Aufbau einer stabilen Leistungskultur erschwert und das Konfliktpotenzial erhöht.

Der hochumstrittene Petr Svoboda hat das Unternehmen verlassen und die nun eingekehrte Ruhe im Umfeld wird für mehr Ruhe in der Garderobe sorgen. Ivars Punnenovs und Connor Hughes sind zwei talentierte Torhüter. Aber sie haben noch nie als Nummer 1 eine Mannschaft durch eine ganze Saison getragen.

So viel Potenzial in der Verteidigung, dass es eigentlich möglich sein müsste, die Anzahl Gegentore von 160 auf unter 140 zu drücken. Von allen ambitionierten Teams – über alle Positionen betrachtet – die schwächsten Ausländer und die schwächste Mittelachse.

Die Prognose

Büro-General Petr Svoboda hatte sich während der letzten drei Jahre wie ein Renaissance-Fürst des Hockeys inszeniert. Nun ist diese bizarre Ära zu Ende. Wird alles besser? Kehrt nun Ruhe ein, so wie sich das Wetter beruhigt, wenn ein Sommergewitter vorübergezogen ist? Gibt es eine wundersame Auferstehung? Wird sich bald zeigen, dass die sportlichen Depressionen (zuletzt Platz 7 und Platz 11) bloss Betriebsunfälle waren?

Theoretisch können wir auf alle diese Fragen mit «Ja» antworten. Lausanne hat genug Talent – und eigentlich auch sonst alles – für die obere Tabellenhälfte. Aber es ist eine der teuersten Mannschaften der Liga. Die Salär-Hierarchie stimmt nicht und so wie Rom nicht an einem Tag, so wird eine Leistungskultur nicht im Laufe eines Sommers gebaut. Der Weg zurück in die Spitzengruppe ist schwierig. Je eher zum Beispiel Jason Fuchs, Damien Riat oder Ronalds Kenins zur Einsicht kommen oder zur Einsicht gebracht werden, dass sie die Liga eigentlich dominieren müssten, desto eher kann Lausanne die Titanen der Liga wieder auf Augenhöhe herausfordern. Lausanne wird besser sein als letzte Saison (11.). Aber vorerst ein schlummernder Titan bleiben.

Prognose: Platz 9

Der Spielplan

