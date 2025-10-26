wechselnd bewölkt
Ski live: Der Riesenslalom in Sölden mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Der verkürzte Riesenslalom in Sölden ist eröffnet – wie schlagen sich Odermatt und Co.?

26.10.2025, 08:4526.10.2025, 10:03

Die Startliste im 1. Lauf (10 Uhr)

1 Stefan Brennsteiner
2 Zan Kranjec
3 Marco Odermatt
4 Lucas Pinheiro Braathen
5 Thomas Tumler
6 Henrik Kristoffersen
7 Loïc Meillard
8 Marco Schwarz
9 Atle Lie McGrath
10 Filip Zubcic
11 Luca De Aliprandini
12 River Radamus
13 Thibaut Favrot
14 Timon Haugan
15 Patrick Feurstein
16 Raphael Haaser
17 Léo Anguenot
18 Joan Verdu
19 Anton Grammel
20 Sam Maes

Die weiteren Schweizer:
21 Luca Aerni
38 Lenz Hächler
52 Fadri Janutin
57 Livio Simonet
58 Sandro Zurbrügg
64 Semyel Bissig

Zum Saisonauftakt fährt Gut-Behrami auf das Podest: Scheib lässt das Heimpublikum jubeln
Quizzticle
Hey Ski-Fan! Wir sagen dir den Pistennamen, du sagst uns den Weltcup-Austragungsort
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
quelle: keystone / alessandro della valle
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Schweizerinnen gewinnen erstmals gegen Kanada
Die Schweizerinnen gewinnen das Länderspiel gegen Kanada in Luzern 1:0. Alayah Pilgrim darf sich als Torschützin feiern lassen.
«Phänomenal» sagte Trainerin Pia Sundhage bereits im Vorfeld der Partie, als sie auf die hohe Anzahl verkaufter Tickets angesprochen wurde. 10'025 Fans waren es schliesslich, die die erste Partie der Schweizerinnen nach der Heim-EM live im Stadion verfolgten. Sie jubelten den Nationalspielerinnen zu, feierten Balleroberungen, und liessen Erinnerungen an die vollen Stadien im Sommer aufkommen.
Zur Story