Liveticker
Der verkürzte Riesenslalom in Sölden ist eröffnet – wie schlagen sich Odermatt und Co.?
Die Startliste im 1. Lauf (10 Uhr)
1 Stefan Brennsteiner
2 Zan Kranjec
3 Marco Odermatt
4 Lucas Pinheiro Braathen
5 Thomas Tumler
6 Henrik Kristoffersen
7 Loïc Meillard
8 Marco Schwarz
9 Atle Lie McGrath
10 Filip Zubcic
11 Luca De Aliprandini
12 River Radamus
13 Thibaut Favrot
14 Timon Haugan
15 Patrick Feurstein
16 Raphael Haaser
17 Léo Anguenot
18 Joan Verdu
19 Anton Grammel
20 Sam Maes
Die weiteren Schweizer:
21 Luca Aerni
38 Lenz Hächler
52 Fadri Janutin
57 Livio Simonet
58 Sandro Zurbrügg
64 Semyel Bissig
