Töfffahrer Noah Dettwiler wird vor Rennen gerammt und stürzt schwer

Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler wird vor Rennen gerammt und stürzt schwer

Der Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ist beim Moto3-Rennen in Sepang verunfallt. Der Solothurner wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.
26.10.2025, 08:3726.10.2025, 08:45

Der Crash ereignete sich noch vor dem Rennstart, wie «Blick» berichtet. Dettwiler schien ein Problem mit seiner KTM zu haben, der Schweizer fuhr in langsamer Fahrt am Streckenrand. Da raste der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda heran, übersah den 20-Jährigen komplett und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

epa11204536 Swiss Moto3 rider Noah Dettwiler of CIP Green Power attends a photo session at the Motorcycling Grand Prix of Qatar at the Losail International Circuit in Doha, Qatar, 07 March 2024. The 2 ...
Noah Dettwiler fährt seine dritte Moto3-Saison.Bild: keystone

Ein erstes Aufatmen folgt mit der offiziellen Nachricht, dass beide Fahrer bei Bewusstsein sind. Die Bergung und der Abtransport ins Spital nahmen allerdings viel Zeit in Anspruch. Das eigentliche Rennen konnte erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet werden.

Der österreichische Sender ServusTV berichtete kurz nach dem Unfall, dass Dettwiler nicht schwerer verletzt sei. Offizielle Stellungnahmen gibt es aber noch nicht.

+++ Update folgt +++

(sda/con)

