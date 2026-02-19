Schneeregen
Olympia 2026: Das sind die Programm-Highlights am heutigen Donnerstag

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ob der Handstand im Shorttrack wirklich die beste Taktik ist? Teun Boer gewann so jedenfalls keine Medaille.
quelle: keystone / francisco seco
Eine Premiere und ein Bronzekampf: Das wird bei Olympia heute wichtig

19.02.2026, 04:44

Die Highlights

Am Mittwoch kommt zu einer Olympia-Premiere. Erstmals überhaupt in der olympischen Geschichte stehen Wettkämpfe im Skibergsteigen an. In Bormio sind die Sprint-Wettkämpfe der Frauen und Männer im Programm. Sowohl Marianne Fatton oder Caroline Ulrich wie auch Jon Kistler oder Arno Lietha gehören zu den Medaillenanwärtern. Die Qualifikationen gehen am Morgen über die Bühne, die Entscheidung fällt dann ab 13.55 Uhr (Frauen) und 14.15 Uhr (Männer).

Skibergsteigen ist neu olympisch – so funktioniert diese Sportart

Zudem kämpft auch noch die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen um eine Medaille. Im Halbfinal unterlag das Team von Colin Muller nach hartem Kampf knapp den hochfavorisieren Kanadierinnen. Im Bronzespiel wartet nun wie 2014 Schweden. Damals setzte sich die Schweiz mit 4:3 durch – ähnliches soll auch heute gelingen (ab 14.40 Uhr). Später am Abend (19.10 Uhr) geht auch noch der mit Spannung erwartete Final zwischen den USA und Kanada über die Bühne.

Alle Entscheidungen

10 und 14 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Teamsprint Skispringen/Langlauf 2x7,5 km

13.55 Uhr: Skitourenrennen, Frauen
mit Marianne Fatton, Caroline Ulrich (Qualifikation 09.50 Uhr, Halbfinals 12.55 Uhr).

Marianne Fatton of Switzerland, poses for the photographer before the vertical race at the ISMF Ski Mountaineering World Cup in Courchevel, France, Friday, January 16, 2026. (KEYSTONE/Maxime Schmid).
Bild: keystone

14.15 Uhr: Skitourenrennen, Männer
evtl. mit Jon Kistler, Arno Lietha (Qualifikation 10.30 Uhr, Halbfinals 13.25 Uhr).

14.40 Uhr: Eishockey, Frauen
Bronzespiel Schweiz vs. Schweden

16.30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 1500 m

19 Uhr: Eiskunstlauf, Frauen
mit Livia Kaiser (läuft ihre Kür um 19.15 Uhr) und Kimmy Repond (19.31 Uhr).

19.10 Uhr: Eishockey, Frauen, USA - Kanada

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

Italien – Schweiz
Curling, Männer, Round Robin, 12. Runde (9.05 Uhr).

Robin Briguet
Ski Freestyle, Halfpipe, Qualifikation (10.30/11.00 Uhr).

Schweiz – USA
Curling, Frauen, Round Robin, 12. Runde (14.05 Uhr).

Schweiz - (Gegner noch offen)
Curling, Männer, Halbfinal (19.05 Uhr).

Yannick Schwaller, Sven Michel, Benoit Schwarz-van Berkel and Pablo Lachat-Couchepin of Switzerland, from left to right, react during the men&#039;s curling round robin game between Switzerland and Sw ...
Die Curler stehen am Abend gleich noch im Halbfinal im Einsatz.Bild: keystone

(abu/sda)

Eismeister Zaugg
Alles richtig gemacht – und trotzdem verloren
