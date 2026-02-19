Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 1 / 89 Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 Ob der Handstand im Shorttrack wirklich die beste Taktik ist? Teun Boer gewann so jedenfalls keine Medaille. quelle: keystone / francisco seco

Eine Premiere und ein Bronzekampf: Das wird bei Olympia heute wichtig

Die Highlights

Am Mittwoch kommt zu einer Olympia-Premiere. Erstmals überhaupt in der olympischen Geschichte stehen Wettkämpfe im Skibergsteigen an. In Bormio sind die Sprint-Wettkämpfe der Frauen und Männer im Programm. Sowohl Marianne Fatton oder Caroline Ulrich wie auch Jon Kistler oder Arno Lietha gehören zu den Medaillenanwärtern. Die Qualifikationen gehen am Morgen über die Bühne, die Entscheidung fällt dann ab 13.55 Uhr (Frauen) und 14.15 Uhr (Männer).

Zudem kämpft auch noch die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen um eine Medaille. Im Halbfinal unterlag das Team von Colin Muller nach hartem Kampf knapp den hochfavorisieren Kanadierinnen. Im Bronzespiel wartet nun wie 2014 Schweden. Damals setzte sich die Schweiz mit 4:3 durch – ähnliches soll auch heute gelingen (ab 14.40 Uhr). Später am Abend (19.10 Uhr) geht auch noch der mit Spannung erwartete Final zwischen den USA und Kanada über die Bühne.

Alle Entscheidungen

10 und 14 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Teamsprint Skispringen/Langlauf 2x7,5 km

13.55 Uhr: Skitourenrennen, Frauen

mit Marianne Fatton, Caroline Ulrich (Qualifikation 09.50 Uhr, Halbfinals 12.55 Uhr).



Bild: keystone

14.15 Uhr: Skitourenrennen, Männer

evtl. mit Jon Kistler, Arno Lietha (Qualifikation 10.30 Uhr, Halbfinals 13.25 Uhr).



14.40 Uhr: Eishockey, Frauen

Bronzespiel Schweiz vs. Schweden



16.30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 1500 m

19 Uhr: Eiskunstlauf, Frauen

mit Livia Kaiser (läuft ihre Kür um 19.15 Uhr) und Kimmy Repond (19.31 Uhr).



19.10 Uhr: Eishockey, Frauen, USA - Kanada

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

Italien – Schweiz

Curling, Männer, Round Robin, 12. Runde (9.05 Uhr).

Robin Briguet

Ski Freestyle, Halfpipe, Qualifikation (10.30/11.00 Uhr).

Schweiz – USA

Curling, Frauen, Round Robin, 12. Runde (14.05 Uhr).

Schweiz - (Gegner noch offen)

Curling, Männer, Halbfinal (19.05 Uhr).

Die Curler stehen am Abend gleich noch im Halbfinal im Einsatz. Bild: keystone

(abu/sda)