Die Schweizerinnen freuten sich an den Olympischen Winterspielen 2018 in Gangneung über die Bronzemedaille. Bild: EPA/EPA

Alle Resultate des Eishockey-Turniers bei Olympia 2022 in Peking

An den Olympischen Winterspielen in Peking wird auch Eishockey gespielt. Die Schweiz ist in beiden Turnieren – einmal Herren, einmal Damen – vertreten. Das Damenturnier startet am 3. Februar, das Finale findet hier am 17. Februar statt. Bei den Herren dauert das Turnier vom 9. bis zum 20. Februar.

Alle wichtigen Resultate zur Vorrunde, den Playoffs und den Topskorern findest du hier.

Herrenturnier – Resultate

Tabelle

An dieser Stelle findest du ab 9. Februar die Tabelle

In Peking wird der klassische olympische Modus gespielt. Es gibt drei Gruppen mit je vier Mannschaften. In der Vorrunde treten in der jeweiligen Gruppen alle Teams einmal gegeneinander an. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale.

Von den übrigen Teams qualifiziert sich der Gruppenzweite mit den meisten Punkten ebenfalls direkt. Die übrigen acht Mannschaften müssen sich in einer Playoff-Runde gegen einen Gegner durchsetzen, um ins Viertelfinale zu gelangen.

Resultate

An dieser Stelle findest du ab 9. Februar die Resultate

Topskorer-Liste

Im Eishockey gibt es nicht nur für ein Tor einen Punkt in der Skorerliste, sondern auch für einen Assist. Haben zwei Spieler gleich viele Skorerpunkte auf dem Konto, liegt derjenige mit mehr Toren in der Skorerliste vorne.

An dieser Stelle findest du ab 9. Februar die Topskorer-Liste

Hier geht's zum Spielplan: Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Peking 2022

Damenturnier – Resultate

Tabelle

Bei den Frauen treten zehn Teams gegeneinander an. Diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die fünf Teams der Gruppe A sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert, hinzu kommen nach der Gruppenphase die drei obersten Teams der Gruppe B.

Resultate

Donnerstag, 3. Februar 2022

Tschechien – China

Kanada – Schweiz

Schweden – Japan (9:40 Uhr)

Finnland – USA (14:10 Uhr)​

Topskorer-Liste

Im Eishockey gibt es nicht nur für ein Tor einen Punkt in der Skorerliste, sondern auch für einen Assist. Haben zwei Spieler gleich viele Skorerpunkte auf dem Konto, liegt derjenige mit mehr Toren in der Skorerliste vorne.

(pit/leo)