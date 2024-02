Er bleibt der Mann an der Bande beim Schweizer Nationalteam: Patrick Fischer. Bild: keystone

Jetzt ist es offiziell: Patrick Fischer bleibt bis Heim-WM 2026 Schweizer Nationaltrainer

Der Schweizer Eishockeyverband verlängert den Vertrag mit Nationaltrainer Patrick Fischer wie von Eismeister Zaugg angekündigt bis 2026 und damit bis zur Heim-Weltmeisterschaft in Fribourg und Zürich. Auch Assistent Tommy Albelin bleibt dem Team zwei weitere Jahre erhalten.

Damit hält der Verband trotz aktueller Niederlagenserie am bewährten Duo an der Bande fest. Zuletzt kassierte das Team im Rahmen der Euro Hockey Tour die elfte Niederlage in Serie. Dies schreckte die Verantwortlichen aber nicht ab. Lars Weibel, Direktor Sport bei Swiss Ice Hockey, hatte bereits im Dezember durchblicken lassen, dass er Fischer für die Mission Heim-WM 2026 der richtige Mann halte. In einer Mitteilung bekräftigte er, dass er überzeugt sei, «dass Patrick und Tommy gemeinsam mit dem weiteren Staff die Mannschaft hinsichtlich Olympia 2026 und Heim-WM weiterentwickeln werden».

Fischer wurde im Dezember 2015 zum Nationaltrainer ernannt, gut ein halbes Jahr danach stiess Albelin als Assistent hinzu. Zu seiner Vertragsverlängerung sagte Fischer: «Es ist ein grosses Privileg und erfüllt mich mit stolz, dass ich diese talentierte Schweizer Mannschaft weiter als Head Coach in ihrem Entwicklungsprozess begleiten darf.» (nih/sda)