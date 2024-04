Die Schweiz konnte den Fehlstart gegen Frankreich korrigieren. Bild: keystone

Hockey-Nati müht sich nach Fehlstart zum 2. Sieg gegen Frankreich

21 Stunden nach dem 2:0 vom Freitag gewinnt das Eishockey-Nationalteam in Basel nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung auch das zweite Testspiel gegen Frankreich.

Mehr «Sport»

Verteidiger Tobias Geisser vom EV Zug entschied nach 62 Minuten und 18 Sekunden das Spiel. Er schloss einen Konterangriff erfolgreich ab. Wenige Sekunden vorher hatte Sandro Aeschlimann mit einer Glanzparade verhindert, dass Frankreich erstmals seit fünf Jahren (und einem 4:3 nach Verlängerung im April 2019 in Genf) die Schweiz wieder besiegte. Geisser traf erst zum zweiten Mal für die Nationalmannschaft. An der letzten Weltmeisterschaft in Riga gelang ihm gegen Kasachstan ebenfalls das Game-Winning-Goal.

Der Doppelschlag von Frankreich zur Führung. Video: SRF

Das Fazit: Ende gut, nicht alles gut! Trotz zweier Siege nach zuvor 13 Niederlagen hintereinander präsentierten sich die «Eisgenossen» in Basel noch weit von der WM-Verfassung entfernt. Mit dilettantischen Fehlern in der Defensive liess die Schweiz es zu, dass Frankreich im ersten Abschnitt 2:0 in Führung gehen konnte. Die Reaktion erfolgte zwar im zweiten Abschnitt, zum Sieg nach 60 Minuten reichte die Leistungssteigerung aber nicht mehr.

Patrick Fischer appellierte vor einer Woche in der Slowakei erstmals an den Stolz der Akteure. Dass Systemtreue und Abwehrverhalten auch nach zwei Trainingswochen noch so schnell verloren gehen, muss dem Nationalcoach zu denken geben.

Thürkauf und Moy sorgen für den Ausgleich. Video: SRF

Im zweiten Abschnitt realisierten Calvin Thürkauf und Tyler Moy innerhalb von etwas mehr als sechs Minuten den Ausgleich. Moy hatte schon am Freitag getroffen. In den verbleibenden 30 Minuten gelang den Schweizern kein weiteres Tor mehr - trotz einem Schussverhältnis von 42:12 und insgesamt 68 Abschlussversuchen (die Franzosen blockten 24 Schüsse).

Geisser schiesst die Schweiz zum Sieg in der Verlängerung. Video: SRF

Mit einer dritten Trainingswoche in Kloten und zwei Länderspielen gegen Lettland (am Freitag und Samstag) geht Patrick Fischers WM-Vorbereitung in die nächste Phase. Mehr als ein halbes Dutzend neue Spieler werden nächsten Dienstag einrücken; für andere wird die Saison an diesem Wochenende enden. Mit ersten Verstärkungen aus der NHL, deren Regular Season am Donnerstag endete, ist frühestens übernächste Woche für das letzte Turnier der Euro Hockey Tour zu rechnen.

Schweiz - Frankreich 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) n.V.

Basel. - 2563 Zuschauer. - SR Hürlimann/Ruprecht, Cattaneo/Stalder.

Tore: 13. Ritz (Kevin Bozon) 0:1. 15. Farnier (Koudri, Bougro) 0:2. 24. Thürkauf (Ambühl, Fora) 1:2. 31. Moy (Egli, Senteler/Ausschluss Coulaud) 2:2. 63. (62:18) Geisser (Scherwey, Senteler) 3:2.

Strafen: 0mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2mal 2 Minuten gegen Frankreich.

Schweiz: Aeschlimann; Aebischer, Jung; Fora, Berni; Egli, Geisser; Le Coultre; Marchon, Senteler, Scherwey; Lehmann, Ambühl, Thürkauf; Moy, Bader, Künzle; Kessler, Nussbaumer.

Frankreich: Ylönen; Onno, Auvitu; Thiry, Coulard; Bourgeois, Prissaint; Melin; Bruche, Claireaux, Treille; Dair, Ritz, Kevin Bozon; Valier, Koudri, Farnier; Bougro, Colomban, Sarlieve.

Bemerkungen: Schweiz ohne Wüthrich (Ersatztorhüter), Heim (verletzt), Löffel, Simion, Genoni, Herzog, Richard, Kreis und Haas (alle überzählig).

Schüsse: Schweiz 42 (13-12-14-3); Frankreich 12 (7-2-2-1).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 1/2; Frankreich 0/0. (abu/sda)