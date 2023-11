Zug schlägt Fribourg und ist neuer Leader +++ Servette verliert Hinspiel in München

Der Kanadier Daniel Winnik schaffte in der 59. Minute für die Genfer zum zweiten Mal den Anschlusstreffer, nachdem der Finne Sakari Manninen die Romands in der 48. Minute zurück ins Spiel gebracht hatte.

Genève-Servette kassierte in der Champions League im Hinspiel der Achtelfinals auswärts gegen München eine schmeichelhafte 2:3-Niederlage. Die Hypothek für das Rückspiel vom kommenden Mittwoch ist somit nicht allzu gross.

Gottéron verliert zum vierten Mal in Serie.

Gottéron verliert zum vierten Mal in Serie. Bild: keystone

Marcus Sörensen im Dress der Freiburger kassierte gleich eine doppelte Niederlage. Der Schwede vergab einen Penalty und verpasste so den Sprung an die Spitze der Topskorer-Liste. Mit 23 Skorerpunkten liegt er weiterhin einen Zähler hinter Luganos Calvin Thürkauf.

Sven Senteler, Dario Simion und Andreas Wingerli leiteten mit drei Treffern im Startdrittel Zugs vierten Sieg in Serie und zugleich Gottérons vierte Niederlage in Folge ein. Beide Teams weisen nun 44 Punkte aus, Zug hat aber eine Partie weniger gespielt.

Der EVZ ist zurück an der Spitze der National League.

Der EVZ ist zurück an der Spitze der National League. Bild: keystone

Bislang 15 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Sagenhafte 32 Tore wurden am Wochenende in den sechs Partien der Super League erzielt. Macht einen Schnitt von 5,33 Toren pro Spiel – was der höchste Wert seit der Saison 2002/03 und einem denkwürdigen Fussballspiel ist.

6:1, 5:2, 4:2, 4:1, 2:2, 0:3. In der letzten Runde vor der Nationalmannschafts-Pause zeigten sich die zwölf Mannschaften der Super League ausserordentlich treffsicher – oder halt defensiv besonders anfällig.