Ambri kontert den Meister eiskalt aus: Kurz vor Schluss gewinnen die Tessiner 5:4

Ambri-Piotta sorgt mit einem 5:4-Auswärtssieg beim Meister Zug für ein kräftiges Ausrufezeichen. Michael Spacek und Dario Bürgler brillieren als Doppel-Torschützen.

Der verblüffende HC Ambri-Piotta gewann am Wochenende gleich zwei Schützenfeste gegen Spitzenteams. Nachdem man am Samstag Rapperswil-Jona 4:3 nach Verlängerung bezwungen hatte, erzielte man in Zug sogar fünf Tore – und wieder spielte der Ex-Zuger Dario Bürgler eine entscheidende Rolle.

Im Mitteldrittel brachte der Schwyzer die Leventiner 2:1 in Führung und glich nach einem Zuger Doppelschlag - und einem wirkungsvollen Timeout von Ambri-Coach Luca Cereda - zum 3:3 aus. Im Schlussdrittel waren es dann erstaunlicherweise die Tessiner, die durch Nick Shore und Michael Spacek zum K.o.-Schlag ausholten. Der Anschluss zum 4:5 fiel erst 30 Sekunden vor Schluss.

Unter den Augen seines Nationaltrainers und ehemaligen SCB-Coaches Kari Jalonen traf auch der tschechische Neuzugang Spacek doppelt. Vier der fünf Treffer fielen mit schnellen Gegenstössen, zweimal war es Grégory Hofmann, der an der blauen Linie den Puck verlor.

Ambri darf damit definitiv auf einen gelungenen Saisonstart blicken. Nach dem dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel belegen sie vor dem punktgleichen Zug den 4. Platz.

Die Highlights des Spiels: Video: YouTube/MySports

Zug - Ambri-Piotta 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

6799 Zuschauer. - SR Hebeisen/Kohlmüller (GER), Obwegeser/Schlegel.

Tore: 14. Spacek (Pestoni) 0:1. 23. (22:08) Hansson (Martschini/Powerplaytor) 1:1. 24. (23:53) Bürgler (Kneubuehler) 1:2. 25. (24:14) Kovar (Hofmann) 2:2. 25. (24:42) O'Neill 3:2. 31. Bürgler (Heim/Unterzahltor!) 3:3. 45. Shore (Zwerger) 3:4. 48. Spacek (Virtanen) 3:5. 60. (59:29) Martschini (Simion, Hofmann) 4:5 (ohne Torhüter).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Heim.

Zug: Genoni; Geisser, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Gross; Simion, Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Martschini, O'Neill, Cehlarik; Klingberg, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.

Ambri-Piotta: Juvonen; Virtanen, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; Zündel, Burren; Wüthrich; Pestoni, Spacek, Hofer; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Chlapik, Shore, Zwerger; Grassi, Kostner, McMillan; Trisconi.

Bemerkungen: Zug ohne Suri, Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti und Heed (alle verletzt). Zug von 56:39 bis 57:02, 59:12 bis 59:29 und ab 59:56 ohne Torhüter. (sda)