Haben ihren Rücktritt bekannt gegeben: Zdeno Chara, Keith Yandle und P.K. Subban. Bild: imago, watson

3 NHL-Legenden treten ab – die spannendsten Fakten zu Chara, Yandle und Subban

Am Dienstag war der Tag der grossen Rücktrittsankündigungen in der NHL. Gleich drei Verteidiger, die das letzte Jahrzehnt geprägt haben, gaben am selben Abend bekannt, ihre NHL-Karriere zu beenden: Zdeno Chara, P.K. Subban und Keith Yandle. Wir würdigen das Trio mit den spannendsten Fakten aus ihren langen Karrieren.

Chara, Subban & Yandle Zdeno Chara 🇸🇰 – 18. März 1977 geboren, 1680 NHL-Spiele, 209 Tore, 471 Assists. 1x Stanley-Cup-Sieger, 1x NHL-Verteidiger des Jahres, 2x WM-Silber. 4x NHL-All-Star.



Keith Yandle 🇺🇸 – 9. September 1986 geboren, 1109 NHL-Spiele, 103 Tore, 516 Assists. 3x NHL-All-Star.



P.K. Subban 🇨🇦 – 13. Mai 1989 geboren, 834 NHL-Spiele, 115 Tore, 352 Assists. 1x NHL-Verteidiger des Jahres, 1x Olympiagold. 3x NHL-All-Star.

P.K. Subban ist der Einzige des Trios, der nicht auf 1000 NHL-Spiele kommt. Subban hat 834 Partien in der Regular Season gemacht. Zdeno Chara kommt auf 1680 Spiele, Keith Yandle lief 1109 Mal in der NHL auf.

Zwischen den Drafts von Chara (1996) und Subban (2007) vergingen elf Jahre.

(1996) und (2007) vergingen elf Jahre. Chara hat mit 45 Jahren und 42 Tagen seine letzte NHL-Partie bestritten – der vierthöchste Wert in der NHL. Den Rekord hält Gordie Howe mit 52 Jahren und elf Tagen.

Wurde von den Philadelphia Flyers für seine Errungenschaft geehrt: Keith Yandle. Bild: keystone

Yandle hält aktuell den Rekord für die längste «Ironman Streak» in der NHL. Er hat 989 Spiele lang keine einzige NHL-Partie verpasst. Wann immer gespielt wurde, war Yandle da. Er war nie verletzt, nie krank – bis die Philadelphia Flyers ihn letzte Saison für eine Partie auf die Tribüne setzten. In der neuen Saison (Start Mitte Oktober) droht er deshalb nun von Phil Kessel eingeholt zu werden. Der Stürmer von Vegas steht aktuell bei 982 Spielen in Folge.



Chara war erst der zweite europäische Spieler, der eine Mannschaft als Captain zum Stanley-Cup-Sieg führte (2011 mit Boston). Der Erste war Niklas Lidström 2008.

Chara stemmt den Stanley Cup. Bild: keystone

Yandle und Subban hatten über ihre Karriere den exakt gleichen Punkteschnitt (0,56 Scorerpunkte pro Spiel). Chara (0,40 Punkte pro Spiel) konnte in dieser Sparte nicht ganz mithalten.

Mit einer Körpergrösse von 2,06 Metern ist Chara der grösste Mensch, der je ein NHL-Spiel bestritten hat.

Eines der beliebtesten Highlights aus der Karriere von Subban ist dieser heftige Check gegen Bostons Brad Marchand.