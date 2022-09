Jann Billeter und Thomas Walser führten auf TV24 und «MySports» durch den Hockey-Abend in Kloten. Bild: screenshot mysports

Das Spiel der Woche ist, was dem Schweizer Hockey ewig gefehlt hat

Die National League hat mit dem Spiel der Woche im Free-TV eine neue Attraktion. Die erste Ausgabe gestern zeigte, warum die Idee von Liga und TV-Anbietern eben doch gut war.

Der Start in die neue National-League-Saison war auf den TV-Bildern noch etwas holprig. Einige neue, eigentlich spannende Live-Formate von «MySports» funktionierten noch nicht immer nach Wunsch. Und auch die Regie, die immer noch von «SRG Productions» geführt wird, machte Fehler. Es wurden Spiele zu früh vom Sender genommen und Tore von den Machern am Bildschnitt verpasst.

Dennoch hat sich gestern bereits gezeigt, warum das neu eingeführte Spiel der Woche in der National League eine gute Idee war. Neu zeigt TV24 in Zusammenarbeit mit «MySports» am Sonntagabend ein Spiel der National League live im Free-TV. Das Spiel der Woche eben. Kloten gegen Rapperswil, das Wiedersehen nach der Liqaqualifikation von 2018, als ebendieses Rappi den Klotener Abstieg besiegelte, war die erste Affiche in diesem Format. Und die Partie zog die Zuschauer in den Bann.

Die Idee ist darum so gut, weil sie der Liga die regelmässige Wochenend-Präsenz im Free-TV bringt, die so lange gefehlt hat. Es ist eine Möglichkeit, für Fans des Sports auch mal anderen Mannschaften zuzuschauen. Eine Möglichkeit, den Sporthorizont über die eigene Klubliebe hinaus zu erweitern. Es kommt ausserhalb von Playoffs und Weltmeisterschaft nicht oft vor, dass sich Schweizer Hockey-Fans alle über das gleiche Spiel unterhalten.

Der Sonntagabend ist natürlich äusserst ungünstig für treue Stadionfans – vor allem da das Spiel der Woche noch eine Viertelstunde später beginnt als die restlichen Ligapartien und man somit noch später zuhause und im Bett ist.

Doch für die Menschen vor den Fernsehbildern ist es der perfekte Zeitpunkt. Es gibt kaum anderen Sport zu sehen – die meisten Fussballspiele sind zu diesem Zeitpunkt am Sonntag bereits fertig. Und viele Menschen machen am Sonntagabend sowieso nichts anderes, als zuhause sitzen und TV zuschauen – warum also nicht Hockey?

Zwei Kollegen führen einen Eishockey-Podcast und haben für ihre Hörer einen Whatsapp-Chat erstellt, wo Fans diverser Schweizer Klubs miteinander diskutieren können. Das Thema am gestrigen Abend: Das hitzige Duell zwischen Kloten und den Lakers. Viele schauten das Spiel, obwohl ihr Lieblingsklub nicht mit von der Partie war. Genau das ist das Ziel der Liga.

Die nächsten Spiele der Woche 25. September: Lausanne – ZSC Lions

2. Oktober: Zug – Ambri-Piotta

9. Oktober: Fribourg – Bern

16. Oktober: Biel – Ambri-Piotta

23. Oktober: Genf – Davos

30. Oktober: Langnau – Rapperswil

Natürlich lebt das Spiel der Woche stark von der Affiche. Ein Spiel zwischen den Abstiegskandidaten Ajoie und Langnau würde kaum das gleiche Interesse generieren wie das Duell von Meister Zug gegen Ambri, das übernächste Woche ansteht. Es ist natürlich wahrscheinlich, dass die Reichweite mit dem fast kompletten Wegfall der Liverberichterstattung bei den SRG-Sendern zu Beginn noch leidet.

Doch sobald sich die Hockey-Fans einmal ans neue Zuhause der National League am Sonntagabend gewöhnt haben und sich das Angebot auch bei Gelegenheitszuschauern etabliert hat, wird das Spiel der Woche ein voller Erfolg.