Olympia 2026: Akira Schmid zeigt gegen Kanada einen Monster-Save

Canada&#039;s Sidney Crosby, right, fails to score past Switzerland&#039;s goalkeeper Akira Schmid during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Canada and Switzerland at the 2026 ...
Akira Schmid packt gegen Sidney Crosby einen Monstersave aus.Bild: keystone

Diese Parade von Akira Schmid sorgt sogar bei den Kanadiern für Begeisterung

13.02.2026, 22:1013.02.2026, 22:10

Die Schweiz wehrt sich derzeit mit allen Kräften gegen die NHL-Superstars des kanadischen Nationalteams. Letzter Mann in dieser Verteidigungsbrigade ist Akira Schmid, der selbst in der NHL bei den Vegas Golden Knights spielt. Bereits nach wenigen Minuten ist klar, dass der Emmentaler an diesem Abend ein vielbeschäftigter Mann sein wird.

Hier gibt es das Spiel im Liveticker:

Liveticker
Schweiz übersteht nächste Unterzahl – aber Kanada ist immer noch dominant

Schmid wird im ersten Drittel zwar zwei Mal bezwungen, sieht beim ersten nicht vorteilhaft aus, zeigt aber ansosnsten durchaus seine Klasse. Besonders sehenswert ist dabei eine Parade aus der siebten Minute. Nach einem Puckverlust von Kevin Fiala an der offensiven blauen Linie zieht plötzlich der kanadische Captain Sidney Crosby alleine auf den Schweizer Goalie los. Crosby zeigt extrem viel Geduld, zieht Schmid auf die Seite raus, aber der Schweizer Goalie bringt im letzten Moment noch die Schlittschuhkufe dazwischen – eine absolute Glanzparade.

Schmids Traumparade mit Schweizer Kommentar.Video: SRF
[CAN vs SUI] Crosby gets a breakaway and Schmid sticks up the left leg to make a great save
by u/talhatoot in hockey
Schmids Traumparade mit kanadischem Kommentar.

Der Skorpion-Save sorgt sogar bei den gegnerischen Fans und Beobachtern für Begeisterung. Eine Auswahl an Reaktionen.

«Heiliger Skorpion-Save Akira Schmid!! Crosby wird absolut bestohlen», schreibt NHL-Experte Paul Bissonnette.

Dieser amerikanische Hockey-Journalist meint nur: «Oh mein Gott!»

Ben Steiner, der beim kanadischen Olympia-Sender CBC arbeitet, zieht den Vergleich zum legendären Fussball-Goalie René Higuita, der ebenfalls für seinen Skorpion-Save bekannt war.

Und gleich noch ein Higuita-Vergleich.

Eishockey-Journalist Steven Ellis kommentiert den Save mit seinen üblichen Strichmännchen-Zeichnungen.

