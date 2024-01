Siege für das Spitzenduo, auch Verfolger Zug gewinnt

In der National League ziehen die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron weiter einsam ihre Kreise. Während sich die Zürcher 5:2 gegen Meister Genève-Servette durchsetzten, gewannen die Freiburger in Davos 5:3.

Mehr «Sport»

Genève-Servette - ZSC Lions 2:5

Vinzenz Rohrer trifft zum 2:5 gegen Genève-Servette. Bild: keystone

Genève-Servette - ZSC Lions 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

6475 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Ruprecht, Urfer/Duc.

Tore: 25. Zehnder (Rohrer, Grant) 0:1. 27. Lammikko (Frödén) 0:2. 33. Zehnder (Grant, Lehtonen) 0:3. 39. Honka (Filppula, Rod) 1:3. 46. (45:29) Vatanen (Filppula/Powerplaytor) 2:3. 47. (46:12) Malgin (Andrighetto, Schwendeler) 2:4. 57. Rohrer 2:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Vatanen; Malgin.

Genève-Servette: Olkinuora; Vatanen, Chanton; Karrer, Berni; Honka, Le Coultre; Jacquemet; Praplan, Filppula, Pouliot; Hartikainen, Manninen, Bertaggia; Berthon, Jooris, Rod; Völlmin, Maillard, Guignard; Mariethoz.

ZSC Lions: Hrubec; Trutmann, Marti; Lehtonen, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Rohrer, Grant, Zehnder; Bodenmann, Sigrist, Schäppi; Chris Baltisberger.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Lennström, Miranda, Richard, Winnik (alle verletzt), Cavalleri und Descloux (beide krank), ZSC Lions ohne Kukan (krank), Riedi (verletzt) und Harrington (überzähliger Ausländer).



Davos - Fribourg-Gottéron 3:5

Der Davoser Torhüter Gilles Senn erhält das Tor zur 1:4 Führung für Fribourg. Bild: keystone

Davos - Fribourg-Gottéron 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

6547 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Mollard, Kehrli/Cattaneo.

Tore: 8. Wallmark (Sörensen) 0:1. 19. Dominik Egli (Bristedt/Powerplaytor) 1:1. 25. Sörensen (Gunderson, DiDomenico/Powerplaytor) 1:2. 29. Borgman (DiDomenico) 1:3. 32. Bertschy (Wallmark/Powerplaytor) 1:4. 35. Ambühl (Fora, Näkyvä) 2:4. 37. Chris Egli (Frehner) 3:4. 58. DiDomenico (Schmid, Sprunger) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Stransky; Sörensen.

Davos: Senn (41. Solèr); Dominik Egli, Dahlbeck; Fora, Näkyvä; Guebey, Jung; Barandun; Stransky, Rasmussen, Nussbaumer; Wieser, Corvi, Bristedt; Ambühl, Nordström, Knak; Frehner, Chris Egli, Prassl; Gredig.

Fribourg-Gottéron: Galley; Gunderson, Jecker; Diaz, Borgman; Streule, Dufner; Seiler; Sörensen, Wallmark, Marchon; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Bertschy, De la Rose, Mottet; Binias, Walser, Jörg.

Bemerkungen: Davos ohne Aeschlimann, Minder und Schneeberger (alle verletzt), Fribourg-Gottéron ohne Bykov, Rüegger, Sutter (alle verletzt) und Grégoire (überzähliger Ausländer). Davos von 57:50 bis 57:56 ohne Torhüter.

Zug - Ambri-Piotta 3:2 n.P.

Der EV Zug rettete sich im Gotthardderby gegen Ambri-Piotta dank eines späten Treffers von Dario Simion (59.) in die Verlängerung, nachdem die Leventiner die Partie mit zwei Treffern im dritten Drittel zu ihren Gunsten gewendet hatten. Lino Martschini traf dann als Einziger im Penaltyschiessen und sicherte dem EVZ den Sieg.

Johnny Kneubuehler trifft zum 1:2 gegen Zug. Bild: keystone

Zug - Ambri-Piotta 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) n.P.

7200 Zuschauer. - SR Wiegand/Stricker, Stalder/Francey.

Tore: 27. Michaelis (Hansson, Genoni/Powerplaytor) 1:0. 47. Spacek (Virtanen) 1:1. 51. Kneubuehler (Pestoni, Bürgler/Powerplaytor) 1:2. 59. Simion (Kovar, Hofmann) 2:2 (ohne Torhüter).

Penaltyschiessen: Heed -, Simion -; Bürgler -, Martschini 1:0; Spacek -, Senteler -; Dauphin -, Kovar -; Virtanen -.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Spacek.

Zug: Genoni; Bengtsson, Leon Muggli; Hansson, Stadler; Gross, Riva; Balestra; Simion, Kovar, Hofmann; Herzog, Michaelis, Biasca; Martschini, Senteler, Wingerli; Allenspach, Leuenberger, Suri; Tim Muggli.Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Fohrler, Virtanen; Wüthrich, Pezzullo; Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Spacek, Dauphin; Zwerger, Landry, Lilja; Eggenberger, Grassi, Douay; De Luca.

Bemerkungen: Zug ohne Geisser, O'Neill, Schlumpf und Sheen (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Conz (verletzt). Zug von 58:39 bis 58:49 ohne Torhüter. (sda)​

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Martschini; Spacek.Zug: Genoni; Bengtsson, Leon Muggli; Hansson, Stadler; Gross, Riva; Balestra; Simion, Kovar, Hofmann; Herzog, Michaelis, Biasca; Martschini, Senteler, Wingerli; Allenspach, Leuenberger, Suri; Tim Muggli.Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zaccheo Dotti; Fohrler, Virtanen; Wüthrich, Pezzullo; Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Spacek, Dauphin; Zwerger, Landry, Lilja; Eggenberger, Grassi, Douay; De Luca.Bemerkungen: Zug ohne Geisser, O'Neill, Schlumpf und Sheen (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Conz (verletzt). Zug von 58:39 bis 58:49 ohne Torhüter. (sda)

Lugano - Lausanne 4:2

Lugano feierte im vierten Duell gegen Lausanne den ersten Sieg in dieser Saison. Mario Kempe gelang im sechsten Spiel für die Luganesi der erste Treffer im wegweisenden zweiten Drittel mit drei Tessiner Toren.

Bild: keystone

Lugano - Lausanne 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

4708 Zuschauer. - SR Borga/Öhlund (SWE), Altmann/Gurtner.

Tore: 23. Kempe (Thürkauf, Joly/Powerplaytor) 1:0. 25. Joly (Thürkauf) 2:0. 31. Jelovac 2:1. 34. Quenneville 3:1. 50. Alatalo (Joly) 4:1. 60. (59:26) Sekac (Djoos, Jäger/Powerplaytor) 4:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Suomela.

Lugano: Koskinen; Andersson, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Hausheer, Wolf; Villa; Joly, Thürkauf, Carr; Fazzini, Arcobello, Cormier; Gerber, Kempe, Quenneville; Zanetti, Verboon, Aleksi Peltonen; Cjunskis.

Lausanne: Pasche; Glauser, Djoos; Heldner, Frick; Jelovac, Pilut; Bozon, Suomela, Raffl; Fuchs, Jäger, Sekac; Riat, Rochette, Kovacs; Holdener, Almond, Kenins; Pedretti.

Bemerkungen: Lugano ohne Canonica, Granlund, Guerra, Morini, Marco Müller, Patry, Schlegel, Walker (alle verletzt), LaLeggia und Ruotsalainen (beide überzählige Ausländer), Lausanne ohne Genazzi (krank), Hügli, Marti, Salomäki (alle verletzt) und Haapala (überzähliger Ausländer).

Ajoie - Kloten 2:3 n.V.

Kloten verspielte im Duell Letzter gegen Zweitletzter zwar eine 2:0-Führung. Dank Axel Simic’ Tor fünf Sekunden vor Ablauf der Verlängerung sicherten sich die Zürcher Unterländer im letzten Spiel unter Interimstrainer Larry Mitchell immerhin den zweiten Punkt.

Bild: keystone

Ajoie - Kloten 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) n.V.

4651 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Hebeisen, Burgy/Gnemmi.

Tore: 13. Ang (Schreiber, Morley) 0:1. 30. Aaltonen (Reinbacher, Marc Marchon/Powerplaytor) 0:2. 32. Sciaroni (Thiry) 1:2. 59. Hazen (Sopa) 2:2 (ohne Torhüter). 65. (64:55) Simic 2:3.

Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Fey) plus Spieldauer (Fey) gegen Ajoie, 3mal 2 plus 2mal 5 Minuten (Steiner, Schreiber) plus 2mal Spieldauer (Steiner, Schreiber) gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Audette; Simic.

Ajoie: Ciaccio; Gelinas, Zgraggen; Fey, Scheidegger; Thiry, Fischer; Pilet, Birbaum; Hazen, Gauthier, Audette; Schmutz, Devos, Timashov; Sopa, Frossard, Bozon; Sciaroni, Romanenghi, Arnold.

Kloten: Zurkirchen; Sidler, Profico; Reinbacher, Steve Kellenberger; Nodari, Steiner; Matthew Kellenberger, Sataric; Simic, Diem, Derungs; Ojamäki, Aaltonen, Marc Marchon; Ang, Morley, Schreiber; Lindemann, Obrist, Loosli.

Bemerkungen: Ajoie ohne Rundqvist (verletzt), Asselin und Brennan (beide überzählige Ausländer), Kloten ohne Beaulieu, Henauer, Meier, Meyer, Ramel und Riesen (alle verletzt). Ajoie von 58:12 bis 58:18 ohne Torhüter.

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 3:4 n.P.

Auch Rapperswil-Jona gegen Bern und Ajoie gegen Kloten mussten am Samstag Überzeit leisten. Die Lakers lagen gegen den SCB zweimal in Führung, mussten sich aber im Penaltyschiessen geschlagen geben. Benjamin Baumgartner traf als Einziger.

Romain Loeffel, links, bejubelt den Sieg im Penaltyschiessen mit Torhüter Adam Reideborn. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) n.P.

4685 Zuschauer. - SR Tscherrig/Piechaczek (GER), Schlegel/Huguet.

Tore: 1. (0:56) Bader (Kahun, Loeffel) 0:1. 23. Albrecht (Noreau, Cervenka/Powerplaytor) 1:1. 36. Moy (Wetter, Albrecht/Powerplaytor) 2:1. 39. Sablatnig (Moser) 2:2. 46. Moy 3:2. 55. Nemeth (Kahun, Knight) 3:3.

Penaltyschiessen: Cervenka -, Baumgartner 0:1; Wetter -, Knight -; Moy -, Kahun -; Schroeder -, Loeffel -; Aebischer -.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 8mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Cervenka; Kahun.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Baragano, Leslie; Aebischer, Djuse; Noreau, Maier; Vouardoux; Frk, Albrecht, Cervenka; Moy, Schroeder, Lammer; Wick, Wetter, Zangger; Cajka, Taibel, Alge; Forrer.

Bern: Reideborn; Untersander, Kreis; Loeffel, Nemeth; Pokka, Kindschi; Paschoud; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Kahun, Bader, Luoto; Vermin, Knight, Moser; Sablatnig, Ritzmann, Schild; Fahrni.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Capaul, Connolly, Dünner, Jensen und Rask (alle verletzt), Bern ohne Maurer, Näf und Sceviour (alle verletzt). (sda)

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Die Tabelle