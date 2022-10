Kevin Fiala glänzt bei Sieg – auch Meier und Kuraschew skoren

Erfolgreicher lief es Pius Suter und seinen Detroit Red Wings. Gegen Minnesota setzte sich Detroit 2:1 durch. Suter war an keinem der Tore beteiligt.

Einen bitteren Abend erlebten Roman Josi und Nino Niederreiter von den Nashville Predators. Das 0:3 gegen die Washington Capitals war die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Die beiden Schweizer gehörten zu den Spielern mit der höchsten Eiszeit bei Nashville.

Einen Skorerpunkt, den fünften seit Saisonbeginn, verzeichnete auch Timo Meier. Der Stürmer der Sharks war im Schlussdrittel im Powerplay am 3:3-Ausgleich beteiligt. Doch am Ende musste sich San Jose vor heimischem Publikum den Tampa Bay Lightning dennoch 3:4 geschlagen geben.

Nachdem er im Mitteldrittel im Powerplay schon den Assist zum 1:1-Ausgleich der Kings gegeben hatte, skorte Fiala in der 43. Minute auch zum 4:2-Endstand. Der 26-jährige Ostschweizer luchste bei seinem zweiten Saisontreffer zunächst dem Gegenspieler den Puck geschickt ab und zog dann solo Richtung Torontos Goalie Ilja Samsonow und bezwang diesen souverän. Fiala, der zum ersten Star der Partie gewählt wurde, hat damit in dieser Saison bereits neun Skorerpunkte auf dem Konto.

Kevin Fiala ist in der Nacht auf Sonntag der erfolgreichste Schweizer NHL-Spieler. Der Stürmer ist beim Heimsieg der Los Angeles Kings gegen Toronto sowohl Torschütze als auch Assistgeber.

Die Bayern zeigen sich in der Bundesliga wieder in Torlaune. Den Sieg des Rekordmeisters kann auch Mainzs Silvan Widmer nicht verhindern. Derweil geht die Sieglos-Serie von Leverkusen weiter und setzt sich Dortmund in Frankfurt auch dank eines ausbleibenden Elfmeterpfiffs durch.

Der BVB setzte sich im Topspiel in Frankfurt 2:1 durch. Souverän ist jedoch anders. Fehler in der Defensive führten immer wieder zu guten Chancen für die Gastgeber, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Weil Gregor Kobel eine hervorragende Partie machte und Verteidiger Nico Schlotterbeck einmal auf der Linie rettete. Der Schweizer Goalie heimste für seinen Auftritt nicht nur von Sky-Experte Lothar Matthäus ein Sonderlob ein. Gegenspieler Mario Götze sprach von einer «sensationellen Leistung».