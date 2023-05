Sie können es kaum fassen: Istvan Bartalis (m.) schiesst Ungarn zum ersten WM-Sieg seit 2016. Bild: keystone

Ungarn schockt Frankreich – Dänemark schlägt Österreich deutlich – 1. Sieg für Norwegen

Gruppe B

Slowenien – Norwegen 0:1

Norwegen fährt an der diesjährigen WM seinen ersten Sieg ein. Gegen Aufsteiger Slowenien gewinnen die Skandinavier dank eines Tors von Thomas Berg-Paulsen knapp 1:0. Damit konnte Norwegen nach der 0:3-Niederlage gegen die Schweiz eine Reaktion zeigen und immerhin den Abstieg so gut wie sicher abwenden. Dennoch wird Norwegen nach der Auftaktniederlage gegen Kasachstan kaum etwas mit den Viertelfinals zu tun haben.

Slowenien - Norwegen 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tor: 15. Berg-Paulsen 0:1.​

Schweiz – Kasachstan 5:0

Die Tabelle:

Gruppe A

Frankreich – Ungarn 2:3 n. V.

Aufsteiger Ungarn schlägt in seiner ersten A-WM seit 2016 überraschend Frankreich. Den entscheidenden Treffer erzählte Istvan Bartalis nach 82 Sekunden der Verlängerung. Für die Franzosen war es die zweite Niederlage nach Verlängerung an dieser WM, dank des Siegs in der Overtime zum Auftakt gegen Österreich stehen die Franzosen mit vier Punkten dennoch auf Platz vier der Gruppe A. So ist Frankreichs Klassenerhalt schon so gut wie sicher, obwohl es noch auf Finnland, Schweden, die USA und Deutschland trifft. Das Schicksal Ungarns wird sich wohl im letzten Gruppenspiel gegen Österreich entscheiden.

Frankreich - Ungarn 2:3 n. V. (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Tore: 17. Bertrand 1:0 (Powerplay). 20. Stipsicz 1:1. 30. Boudon 2:1. 34. Gallo 2:2. 62. Bartalis 2:3.



Dänemark – Österreich 6:2

Dänemark feiert im 3. WM-Spiel den 3. Sieg. Gegen Österreich setzt sich das Team um NHL-Star Nikolaj Ehlers und den SCRJ-Stürmer Nicklas Jensen 6:2 durch. Sowohl Ehlers als auch Jensen erzielten jeweils einen Treffer. Ab der 10. Spielminute waren die Dänen mit Ausnahme von sechs Minuten im Mitteldrittel stets in Führung und gewannen am Ende verdient gegen das Team vom Schweizer Trainer Roger Bader.

Dank des Siegs ist Dänemark Zweiter in der Gruppe A, doch dürfte sich daran noch einiges ändern. Mit Ungarn, Frankreich und nun Österreich hatte Dänemark das leichtest mögliche Auftaktprogramm an der WM. Um in den Viertelfinal einzuziehen, müsste Dänemark im nächsten Gruppenspiel wohl das bisher sieglose Deutschland schlagen. Ansonsten bräuchte es eine grosse Überraschung gegen die USA, Schweden oder Finnland.

Dänemark - Österreich 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).

Tore: 10. Ehlers 1:0. 28. Raffl 1:1. 34. Andersen 2:1. 47. Jensen 3:1. 49. Schneider 3:2. 52. Jensen 4:2. 53. Lassen 5:2. 58. Russell 6:2.​

Die Tabelle:

