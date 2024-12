Pat Emond muss Fribourg-Gottéron verlassen. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron entlässt Trainer Pat Emond – Lars Leuenberger übernimmt

Der HC Fribourg-Gottéron reagiert auf die unbefriedigenden Resultate: Der letztjährige Playoff-Halbfinalist entlässt den Trainer Pat Emond.

Der vorherige Assistent Emond folgte auf diese Saison auf Christian Dubé. Aus den ersten 31 Spielen in der National League resultierten nur 12 Siege und der enttäuschende 11. Zwischenrang. Am Freitag und Samstag blieb Fribourg gegen Kloten (0:2) und Rapperswil-Jona (0:4) ohne Torerfolg.

Per sofort übernimmt Lars Leuenberger den Trainerposten. Der 49-jährige Ostschweizer hat schon grosse Erfolge gefeiert, als er während einer Saison eingesprungen ist. So führte er den SC Bern 2016 zum Meistertitel. Zuletzt war er bis im Januar Trainer in der Swiss League bei Olten, ehe er dort entlassen wurde.

Lars Leuenberger übernimmt bei Fribourg. Bild: keystone

Leuenberger hat eine Freiburger Vergangenheit, von 2000 bis 2002 war als Spieler bei Gottéron aktiv. Bereits klar ist, dass auf die kommende Saison der Schwede Roger Rönnberg, aktuell noch bei Frölunda Göteborg engagiert, bei Fribourg als Chef an der Bande stehen wird. (riz/sda)