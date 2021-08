Auf dem Helm war Werbung wie hier bei Roman Josi seit letzter Saison bereits erlaubt, nun soll auch Trikotwerbung dazukommen. Bild: keystone

NHL erlaubt ihren Teams ab 2022 erstmals Werbung auf den Trikots

Erstmals in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL soll ab der Saison 2022/23 Werbung auf den Jerseys der Teams erlaubt sein. Die NHL-Vereine dürfen nun mit potenziellen Werbepartnern verhandeln und ihnen einen Platz von rund 7,6 auf 8,9 Zentimetern auf den Trikots versprechen. Dies berichten zwei Autoren von «Sportico».

Damit ergibt sich für die Teams ein zweiter Werbeplatz. Letzte Saison war erstmals Werbung auf den Helmen erlaubt worden. Dies habe den NHL-Franchises insgesamt über 100 Millionen Dollar eingebracht, wie Commissioner Gary Bettman berichtete. Nun sollen diese Einnahmen noch grösser werden.

Anders als in Europa und auf anderen Kontinenten ist Werbung auf den Uniformen der Profis in den grossen amerikanischen Ligen nicht üblich. Weder in der American-Football-Liga NFL noch bei den Baseballern der MLB dürfen die Spieler mit Logos von Werbepartnern geschmückt werden. Einzig die NBA-Teams können ihren Werbepartnern seit 2017 einen kleinen Teil der Jerseys für eine Anzeige anbieten.

LeBron James und die Lakers wurden zwar nicht bei «Wish» bestellt, doch fungiert der Online-Shop als Sponsor des Teams aus Los Angeles. Bild: keystone

(nih)