«Swiss Devils» feiern spektakulären Sieg – aber Hischiers Durststrecke dauert weiter an

In der Verlängerung sorgte Jack Hughes, der in dieser Saison bereits bei zehn Skorerpunkten steht, für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Weiterhin ohne Tor oder Assist bleibt dagegen Captain Nico Hischier. (dab/sda)

Danach gingen die Devils drei Mal in Führung, mussten aber immer wieder den Ausgleich hinnehmen. Das Tor zum 4:4 fiel knapp eine Minute vor Schluss, als die New Yorker ihren Torhüter durch einen weiteren Feldspieler ersetzt hatten.

Dank zwei Assists kam Timo Meier im vierten Saisonspiel zu seinen ersten Skorerpunkten der Saison. Vor allem beim ersten Treffer machte der 27-jährige Angreifer eine gute Figur, indem er einen Sololauf über das ganze Spielfeld mit einem schönen Pass in den Rücken der Abwehr vollendete. Beim zwischenzeitlichen 1:1 wurde auch dem Schweizer Torhüter Akira Schmid ein Assistpunkt gutgeschrieben.

Die New Jersey Devils feiern gegen die New York Islanders ihren zweiten Saisonerfolg. Beim 5:4-Sieg nach Verlängerung stehen alle vier Schweizer auf dem Eis.

Die New Jersey Devils jubeln nach dem Siegestreffer von Jack Hughes in der Verlängerung.

Die New Jersey Devils jubeln nach dem Siegestreffer von Jack Hughes in der Verlängerung. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Steht die Schweiz vor einer heftigen Grippewelle? So sehen die Vorzeichen aus

Liebe Schweizer, warum sind eure Wahlen so kompliziert?

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

Politologe glaubt an Überraschung: 5 Punkte, die bei den Wahlen besonders spannend werden

21 brutal ehrliche Karikaturen, die uns das Desaster in Israel und Gaza vor Augen führen

Seien wir froh, dass Joe Biden so alt ist

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ligabetrieb startet wieder. Aber weisst du überhaupt, wer da spielt? Kennst du alle Klubs, die seit 2019/20 in einer der europäischen Top-5-Ligen gespielt haben? Wir testen dein Wissen und fangen mit der Bundesliga an.

Vor etwas mehr als 60 Jahren startete die Bundesliga mit 16 Teams in ihre erste Saison – in der 61. Auflage sind nur noch fünf dieser Klubs im deutschen Oberhaus vertreten. Klubs wie Preussen Münster, der 1. FC Saarbrücken oder MSV Duisburg, die alle als Bundesligisten starteten, spielen mittlerweile nur noch in der 3. Liga. Dafür kämpfen nun Klubs um den Titel, die es damals noch gar nicht gab.