Robert Mayer schafft gegen Lugano Historisches. Bild: www.imago-images.de

Robert Mayer, Leonardo Genoni und das Goalie-Goal für einen guten Zweck

Mehr als 350 Spiele lang war es nur eine Randnotiz von vor der Saison. Ende August wird Leonardo Genoni darauf aufmerksam, dass es beim National-League-Managerspiel hockeymanager.ch 50 Punkte gibt, wenn ein Torhüter ein Tor erzielt.

«Neues Ziel gesetzt», sagte sich Genoni und liess sich mit den Machern das Managerspiels sogleich auf eine Wette ein. Diese schlugen vor: Wenn Genoni in dieser Saison ein Tor erzielt, spenden sie 500 Franken an eine gemeinnützige Organisation seiner Wahl. Der Zuger Keeper setzt dem noch eine obendrauf und versprach: «Ich werde der Kinderhilfe Stiftung Sternschnuppe 1000 Franken für jedes Goalie-Goal in der National League spenden.»

Es dauerte nicht lange, da hatte er auch Genfs Torhüter Robert Mayer im Boot. Auch er versprach die gleiche Spende für jedes Goalie-Goal in der Liga.

Nun sind Goalie-Goals im Eishockey natürlich eine Seltenheit. In der Geschichte der National League hat es erst deren zwei gegeben – bis gestern. Da kam Mayer im Playoff-Viertelfinal gegen Lugano an die Scheibe und sah, dass sein Gegenüber Mikko Koskinen seinen Kasten verlassen hatte. Er zögerte nicht, zog ab und traf tatsächlich zum 5:2 für Servette.

«Ich habe Henrik Tömmernes schon gesagt, dass ich schiessen werde, wenn ich die Chance erhalte», erklärte Mayer nach dem Spiel. «Aber ich realisiere noch gar nicht, dass ich getroffen habe.» Er sei vor allem froh, dass die Serie nun fertig sei, sagte der 33-Jährige.

Und die Wettschulden? Sind natürlich Ehrenschulden. Leonardo Genoni postete noch am gleichen Abend, möglicherweise noch aus der EVZ-Garderobe, die Bestätigung seiner Spende an die Stiftung Sternschnuppe.

Robert Mayers Antwort liess nicht lange auf sich warten. Auch er spendete der Organisation die versprochenen 1000 Franken. Ein historisches Ereignis wurde so noch spezieller. Und: In den Playoff-Halbfinals werden sich Genoni und Mayer dann auch auf dem Eis gegenüberstehen. Ob es weitere Goalie-Goals zu bestaunen gibt? (abu)